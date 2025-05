Sheinbaum, Trump, Petro, Zelenski y otros líderes felicitan al nuevo Papa León XIV

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Papa León XIV, causó una serie de reacciones entre líderes políticos y religiosos que han celebrado la llegada del nuevo pontífice, entre ellos, la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de X, la mandataria mexicana felicitó al Papa León XIV por su nombramiento como Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica.

La Presidenta Sheinbaum Pardo también destacó la importancia de su elección, y reiteró su compromiso con la convergencia humanista en favor de la paz y la prosperidad mundial.

La Arquidiócesis de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también expresaron su alegría por la elección y destacaron la importancia de su liderazgo espiritual.

"Manifestamos nuestra alegría por el inicio del Pontificado de Su Santidad, León XIV. Como obispos de la iglesia que peregrina en México, con fraternal aprecio nos adherimos en obediencia filial al sucesor de los Apóstoles Pedro, y en comunión de oraciones nos alegramos por el inicio de su Pontificado. Que Santa María de Guadalupe le acompañe y fortalezca en esta misión que Nuestro Señor Jesucristo le confía al frente de su iglesia", manifestó la CEM.

Desde Estados Unidos, el Presidente Donald Trump calificó el nombramiento como un “gran honor para Estados Unidos” y mostró entusiasmo por la posibilidad de establecer un diálogo con el nuevo Papa, el primero nacido en territorio estadounidense. El republicano adelantó que espera reunirse próximamente con León XIV, asegurando que será un momento significativo.

La Casa Blanca emitió el mismo comunicado oficial a través de su cuenta institucional, donde felicitó al Papa León XIV y resaltó los lazos históricos entre Estados Unidos y el Vaticano.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, mostró su "inmensa" alegría en un cálido saludo en nombre del Gobierno y el pueblo peruano a León XIV. En su discurso, destacó el orgullo y la esperanza que su elección representa para la nación peruana, tierra que fue su hogar y su misión. Asimismo, deseó que su pontificado inspire al mundo con paz, justicia y amor.

También resaltó que el nuevo Papa "se nacionalizó peruano a partir del año 2015 como expresión de profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa al servicio de los más humildes". "En nuestras tierras sembró esperanza, caminó junto a los más necesitados y compartió las alegrías de nuestro pueblo", añadió.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró el nombramiento del Papa León XIV con un mensaje optimista sobre su impacto en América Latina.

El mandatario colombiano destacó que, aunque el nuevo pontífice nació en Estados Unidos, sus raíces familiares son españolas y francesas, y vivió cuarenta años en Perú, lo que fortalece su cercanía con la región.

En un mensaje en redes sociales, señaló que “el nuevo Papa tiene raíces profundas en la América indígena y mestiza, lo que puede renovar el espíritu pastoral de la iglesia”.

Desde España, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la elección y expresó su deseo de que este nuevo pontificado “impulse el diálogo interreligioso, la justicia social y la defensa de los derechos humanos”.

El Jefe de Estado español Señaló además la relevancia de una figura espiritual que pueda “tender puentes en un mundo fracturado”.

Con la elección de León XIV, la iglesia católica inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de un Papa que aporta experiencia misionera, sensibilidad hacia Latinoamérica y una visión global.

El Presidente Volodímir Zelenski, de Ucrania, celebró la elección del Papa León XIV a través de un mensaje en redes sociales. En su texto, subrayó la postura consistente del Vaticano en defensa del derecho internacional, condenando la agresión militar de Rusia contra Ucrania y protegiendo los derechos de los civiles inocentes.

El mandatario ucraniano manifestó su confianza en que el Papa continuará brindando apoyo moral y espiritual en los esfuerzos de Ucrania por restaurar la justicia y la paz duradera.

Mientras tanto, las expectativas crecen entre fieles y líderes mundiales ante un pontificado que podría representar una renovación profunda en tiempos de incertidumbre.

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate.

Ukraine deeply values the Holy See’s consistent position in upholding international law, condemning the Russian Federation’s military aggression…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025