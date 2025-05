León XIV llama a la paz en Plaza de San Pedro; queremos ser una iglesia sinodal, dice

ROMA, 7 (EUROPA PRESS).- Robert Prevost, el Papa León XIV, 267 pontífice de la iglesia, se dirigió en italiano por primera vez ante las miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro y a los mil 400 millones de católicos en el mundo dando las gracias al Papa Francisco y rezando por la paz. "Queremos ser una iglesia sinodal", anunció desde el balcón central de San Pedro, al que se asomó a las 19:22 horas (tiempo local).

Primer pontífice estadounidense y primer agustino, reclamó también una iglesia "misionera" y "acogedora" que construya "puentes de diálogo para ser un solo pueblo, siempre en paz". De ascendencia española y nacionalidad también peruana, utilizó el español para recordar a los fieles de la diócesis de Chiclayo, en Perú.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025