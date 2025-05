Bill Gates donará prácticamente toda su fortuna a la Fundación Gates.

NUEVA YORK, 8 may (Xinhua).- El mundialmente reconocido filántropo Bill Gates anunció hoy jueves que donará prácticamente toda su fortuna a la Fundación Gates.

La fundación anunció que destinará 200 mil millones de dólares hasta 2045 a la mejora de la vida de las personas con su dotación actual, y que el resto procederá con el tiempo de la fortuna personal de Gates. En la celebración del 25° aniversario de la fundación, publicó el nuevo compromiso, que representa una importante aceleración en el trabajo de la fundación y establece a 2045 como el año de finalización de sus operaciones.

Over the next 20 years, the Gates Foundation will commit around $200 billion to advancing health and prosperity.

The world is at a crossroads. The challenges ahead are the most daunting we’ve seen in our lifetime. But so are the opportunities. Read more: https://t.co/kc5dzfBPiS pic.twitter.com/zYobNmdFGl

