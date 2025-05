Sandra Cuevas presumía lujo, dinero y poder. No más. Se va hasta de redes sociales

Sandra Cuevas llegó a la Alcaldía de Cuauhtémoc, el corazón político y cultural de la CdMx, en 2021 y empezó a coleccionar controversias. Se puede hablar de que durante años fue simpatizante del expresidente López Obrador y luego pasó a ser candidata del PRIAN; o cuando se reunió con líderes de la Conferencia Política de Acción Conservadora hasta la actualidad, que ha desaparecido del ojo público en medio cuestionamientos sobre su patrimonio.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Sandra Cuevas es una mujer de muchas caras y de muchas máscaras. Fue obradorista, monrealista, priannista, emecista, empresaria y, en su última faceta, presumía estar haciendo su tesis de doctorado, tener una galería de arte, así como una vida con lujos, en la que ha reportado tener obras de arte millonarias.

La mujer de todos los colores y todas la voces, hoy guarda silencio y desde hace unos días, desapareció del ojo público y eliminó todas su redes sociales. ¿El motivo? No se sabe, pero ocurre a la par de cuestionamientos sobre su patrimonio.

Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa de la Cuauhtémoc, el corazón político y cultural de la Ciudad de México (CdMx), de 2021 a 2024, se puede definir como una política camaleónica. Para escalar, en sus inicios en la política fue simpatizante del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, aunque ya no se pueden encontrar las publicaciones, el 19 de agosto de 2018 escribió en su cuenta de Twitter: “Presente en el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena; escuchando con atención a nuestro presidente electo Andrés Manuel @lopezobrador_”.

Ese mismo año, asistió al cierre de campaña del tabasqueño en el Estadio Azteca donde se tomó un video junto a López Obrador y uno de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán, mismo que compartió junto a la descripción: “Después de tres días del #AMLOFest en el @EstadioAzteca mi emoción continúa por @lopezobrador_”.

En esos meses, Cuevas realizaba trabajo en territorio en la Alcaldía Azcapotzalco donde buscó ser la candidata por Morena pero al no conseguirlo, cambio de color y se convirtió en candidata del PRD, pero con todo el apoyo de la alianza del PRIAN, que en ese año logró avances importantes ante el oficialismo en la capital mexicana, uno de ellos, el triunfo de Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc en junio de 2021. Aunque aquí, Ricardo Monreal habría operado a favor de Sandra y en contra de la candidata de Morena, Dolores Padierna, pese a ser del mismo movimiento.

También tiene una larga lista de polémicas que comenzó desde los primeros meses que asumió como Alcaldesa. A Sandra Cuevas le encanta el foco público y cualquier actividad la aprovechaba para presumir en redes, política o personal, buscaba atención y admiración, por lo que su desaparición del radar deja más preguntas que respuestas.

Cuadros, galería y hasta proyecto político

La exalcaldesa, que se podría decir es la que más polémicas en los últimos años ha acumulado, en su declaración patrimonial actualizada en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, reportó que en su carrera política tiene otros dos puestos: de julio de 2014 a enero de 2015 trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de marzo de 2016 a enero de 2018 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese periodo, entre 2015 y 2016 en que pasa de un empleo a otro, es cuando compra obras de arte, cuatro piezas que en su conjunto valen un millón 530 mil pesos. Sandra Cuevas, informó que pagó toda esa cantidad de contado en enero de 2016.

El 1 de enero de ese año compró un óleo sobre tela de Francisco Toledo de la obra “Sapo” con valor de 250 mil pesos; un acrílico sobre masonite del pintor y escultor mexicano Leonardo Nierman de 30 mil pesos y dos esculturas de Pedro Fiedeber así como tres litografías y tres oleos de Fernando Andriachi por un millón 200 mil pesos.

El 16 de enero añadió a su colección una litografía de Gustavo Montoya, de la obra “Niña con ukulele y niño” con valor de 50 mil pesos.

Y con todo esto, en hace unos meses informó sobre la inauguración de su galería de arte, "Sandra Cuevas Galería de Arte" que, si bien tiene página web, no cuenta con un edificio físico. En el sitio, se pueden encontrar piezas como "Cabeza de caballo" con valor de 50 mil pesos; "Haumea" con costo de 38 mil o "Aguila Bicentenario el momento de Metempsicosis" de 47 mil pesos, que son las más caras.

No es lo único, durante su gestión generó controversia por el uso de atuendos de lujo como ropa de diseñadores como Carolina Herrera, Versace, Dolce & Gabbana, y joyería Tiffany. En 2022, Sandra Cuevas arribó a dos audiencias en el Reclusorio Norte por el caso de abuso de autoridad y discriminación, con vestidos Carolina Herrera, uno de ellos, con las iniciales CH, valuado en 13 mil 100 pesos, según la página oficial de la marca.

Un año después, Cuevas Nieves fue exhibida utilizando un collar que coincide con el diseño de una joya Tiffany llamada “eslabones graduados”, que según la página de la marca está valuado en 364 mil pesos mexicanos.

Sandra Cuevas: de ser obradorista a buscar su propio partido

El primer cargo público de Sandra Cuevas fue como coordinadora administrativa en la delegación de Pasaportes de la Benito Juárez, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero la iniciativa que la acercó a la política fue la Fundación por un México Bonito, de carácter altruista, con la que empezaron también los señalamientos de malos manejos por parte de otros representantes vecinales a los que enfrentó públicamente. Con esta misma fundación fue que se acercó a líderes como Ricardo Monreal, hoy jefe morenista en la Cámara de Diputados.

Tuvo su etapa de apoyo al expresidente López Obrador en 2018 e, incluso, se tomaba fotos con Claudia Sheinbaum, cuando ésta buscaba ser la Jefa de Gobierno de la capital. Se fue al PRD porque en Morena no pudo obtener alguna candidatura local y en 2021 llegó a la Cuauhtémoc arropada por Monreal, quien desempeñó un papel clave en la elección de Cuevas. Según Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD, Monreal fue quien la propuso como candidata para evitar que Dolores Padierna ganara la Alcaldía.

Zambrano afirmó que la candidatura de Cuevas fue parte de un acuerdo entre Monreal y el PRD para dividir el voto opositor y frenar el avance de Morena en la demarcación, aunque en 2021, negó haber operado a favor de la Alcaldesa, asegurando que ella nunca trabajó con él y que su triunfo fue resultado de la decisión de los electores. El poder de Monreal sobre la demarcación fue suficiente para imponerse a una mujer que ya había sido Alcaldesa e imponer a una figura hasta entonces era completamente desconocida.

Y Cuevas nunca ocultó su simpatía y cercanía con Ricardo Monreal, quien a su vez salió a defenderla de las múltiples polémicas que protagonizó la exalcaldesa: “Es una mujer íntegra, es una mujer digna, le expreso toda mi solidaridad, porque no soy de los que ocultan su amistad”, expresó Monreal en marzo de 2022 cuando un Juez de control de Ciudad de México ordenó que la funcionaria fuera suspendida de manera temporal al haber golpeado a dos policías, un episodio por el que tuvo que pedir disculpas públicas.

También estuvo al lado de formaciones políticas como Fuerza por México, del sindicalista Pedro Haces, mano derecha de Monreal.

En medio de polémicas y declaraciones contra la 4T y el gobierno de López Obrador, Sandra Cuevas gobernó la Cuauhtémoc hasta el 1 de marzo de 2024, tras recibir una licencia definitiva por su intención de contender por una senaduría bajo Movimiento Ciudadano. Otro cambio de color que no la llevó al Senado.

Tras este intento fallido, en agosto de 2024 anunció la creación de su propio partido político denominado "Por la Familia y la Seguridad de México". Primero presentó la organización que porta palabras utilizadas por la ultraderecha de todo el mundo, con el objetivo de “construir una oposición responsable”, tratar de impulsar su candidatura presidencial para el 2030 y contender en las elecciones intermedias de 2027.

Sobre su acercamiento a la ultraderecha, en julio de 2023 realizó un viaje a Washington para participar en congreso contra la trata de personas y en eventos organizados por miembros de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una asociación que reúne a numerosos activistas católicos, antiabortistas, contrarios al feminismo o los derechos LGTB y anticomunistas. Con una sonrisa radiante, la entonces Alcaldesa difundió fotos y videos del evento que compartió con líderes ultraconservadores de Estados Unidos: “¡Unidos despertamos conciencias!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por cierto, durante este viaje se le vio vistiendo trajes de alta costura, entre ellas Salvatore Ferragamo, Hugo Boss y Coach.

Las polémicas de Sandra Cuevas

Durante la primera mitad de 2022, Sandra Cuevas enfrentó un proceso de destitución por el cierre temporal del Deportivo Guelatao de Ciudad de México. Pero, en ese momento, no era de lo único que se hablaba. Meses antes declaró: “A mí no me gustan los pobres”, unas declaraciones que la colocaron en el ojo del huracán por su clasismo.

Meses más tarde, en medio del caso de agresión a policías que la obligó a pedir disculpas, trató de desviar la atención con un evento en el que repartió balones que llevaban adheridos billetes de 500 pesos. Prohibió los rótulos de los puestos ambulantes de la demarcación territorial, obligando a los comerciantes a exhibir el escudo de la Alcaldía Cuauhtémoc, la entonces Alcaldesa lo defendió con uno de sus lemas favoritos: “Orden y disciplina”.

Y en medio de todo eso, publicó en Twitter los regalos y las flores que acababa de recibir por su cumpleaños.

Otra controversia causó el "Operativo Diamante" en junio de 2023, diseñado para “recuperar espacios públicos y regular el comercio en la vía pública”, calificado como ilegal por la Contraloría General de la Ciudad de México por la falta de procedimientos legales en las acciones llevadas a cabo, como el retiro de enseres sin un acto de autoridad debidamente fundado y motivado.

Incluso vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc se manifestaron en contra del operativo, organizando eventos artísticos y culturales para expresar su inconformidad. Pese a esto, Cuevas lo defendió diciendo que buscaba mejorar la seguridad y el orden en la Alcaldía; en medio de esto, ocurrió la polémica por el vehículo todoterreno RZR adquirido por la Alcaldesa. En enero de 2024, presentó el RZR como un "regalo de Reyes Magos" sin especificar su origen o financiamiento con un precio superior a los 700 mil pesos.

Las anomalías en la administración de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc fueron reportadas desde 2022 por la Auditoría Superior de la Federación. En 15 meses de gobierno, la demarcación acumuló irregularidades por 122 millones 053 mil pesos.

En noviembre de 2022, Daniela Barragán publicó en SinEmbargo que el análisis que se hizo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue para el Ejercicio Fiscal de 2021 e implica de manera directa a la administración de Sandra Cuevas, ya que según explican los auditores, el 99.8 por ciento del dinero del Fondo afectado se comprometió el 31 de diciembre de 2021 y las erogaciones se concretaron el 31 de marzo del 2022; Sandra Cuevas tomó protesta como Alcaldesa el 1 de octubre del 2021.

La Auditoría encontró en la revisión del gasto que el dinero no se reintegró de manera adecuada a la Tesorería de la Federación; hubo gastos injustificados; pagos por servicios que no se sabe si se recibieron y en general, opacidad en el gasto. La suma del posible daño al erario ascendió a poco más de 122 millones de pesos.

Sandra Cuevas tampoco cumplió con los requisitos básicos de transparencia, como la apertura de la información de las compras públicas ni de los contratos de publicidad oficial, ni es posible encontrar su declaración patrimonial.

Y para 2023, el último año en que gobernó, únicamente hay registro del 13 por ciento del gasto realizado. Para lo que va de 2024, sólo hay registro del 0.8 por ciento. De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2023 la Alcaldía recibió un presupuesto anual de 3 mil 538 millones 211 mil 617 pesos, de los cuales sólo se reportan en el mismo portal 481 millones 806 mil 269 pesos.

Para el año en curso, el presupuesto aumentó a 3 mil 816 millones 669 mil 577 pesos de los que se reportan sólo 82 millones 271 mil 990 pesos. Los gastos son en su mayoría para arrendamiento de vehículos de alta gama, fiestas, seguridad privada, publicidad y rehabilitación de áreas verdes.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.