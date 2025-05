El nuevo Papa está contra el catolicismo de ultraderecha de EU. ¿Podrá combatirlo?

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– Ruth Graham, periodista especializada en temas de fe y religión, cuenta que los últimos meses para los católicos estadounidenses han sido un reflejo del ascenso de la derecha católica.

En enero, dice en un texto publicado en The New York Times, un desfile de poder católico de derecha comenzó a inundar el renovado Washington del Presidente Donald Trump. “Apenas unas semanas después, se produjo la hospitalización y el declive del Papa Francisco, quien a menudo parecía ser el único que ofrecía una visión diferente de la influencia cristiana global. El Vicepresidente J. D. Vance, un católico al estilo del nuevo conservadurismo, fue una de las últimas personas en ver con vida al Papa Francisco, un breve encuentro entre representantes de dos visiones opuestas de los valores católicos en el mundo”.

Luego, detalla la autora, llegó la sorpresa: “Un estadounidense nacido en Chicago, un prelado cuyas prioridades para la Iglesia parecían encajar con las de Francisco. Es potencialmente otra voz que contrarresta la nueva y poderosa corriente de católicos de derecha del país. La elevación al trono de San Pedro de Robert Francis Prevost, conocido por algunos como ‘Bob’, electrizó a los católicos de su país natal el jueves por la tarde. Pero el primer Papa estadounidense llega en un momento de extraordinaria complejidad y tensión en la Iglesia en Estados Unidos”.

El segundo Presidente católico en la historia del país, Joseph R. Biden Jr., dejó el cargo hace apenas unos meses, recuerda. “El auge de un nuevo catolicismo de derecha en el Washington de Trump contrasta con un declive generalizado de la presencia de la Iglesia en la vida estadounidense. Oleadas de católicos abandonaron la Iglesia tras las revelaciones de abusos sexuales generalizados por parte del clero, y la cultura estadounidense en general se ha vuelto más secular. Hoy en día, alrededor del 20 por ciento de los estadounidenses se definen como católicos, una proporción que se ha mantenido estable durante la última década, según el Pew Research Center”.

Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 8, 2025