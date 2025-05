Diputado que agredió a AMLO y a Claudia se afilia a partido guinda; Senadora protesta.

El Diputado de Durango Luis Enrique Benítez Ojeda, expriista, tiene un historial de descalificaciones y agresiones contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum. Eso no le impidió a Morena Durango afiliarlo al partido.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Luis Enrique Benítez Ojeda, Diputado local de Durango, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse como militante a Morena, acción que ha despertado gran polémica dentro de las filas de la Cuarta Transformación, debido al historial de insultos y críticas hechas por el legislador hacia figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La afiliación fue anunciada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

"El día de hoy presentó su renuncia al PRI el licenciado Luis Enrique Benítez Ojeda, expuso sus motivos y decidió sumase a los trabajos de campaña en este estado. El día de hoy le entregué su afiliación como miembro de nuestro partido. Le doy la bienvenida a nuestro partido y agradezco la intención de ayudar", expresó López Beltrán en el video donde aparece junto al legislador.

La afiliación del expriista también fue anunciada por el Comité Ejecutivo estatal de Morena en Durango, a través de un comunicado en el que, afirmaron, su llegada fortalecerá "el rumbo que ya nadie puede detener".

"Hoy saludamos la incorporación de Luis Enrique Benítez a nuestra campaña. Como miles de duranguenses, ha decidido sumarse al único proyecto que ha demostrado resultados reales para el pueblo: el de la Cuarta Transformación", apuntó el Comité.

El partido insistió en que ha demostrado que se puede gobernar con honestidad, sin lujos, sin privilegios y poniendo siempre por delante al pueblo. "Aquí no caben los que buscan fuero, aquí caben los que quieren transformar", señaló.

Un historial de insultos

En 2023, Enrique Benítez Ojeda llamó "pendeja" a la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. El insulto lo escribió en su cuenta de X, antes Twitter, como respuesta a una felicitación que Sheinbaum le hizo a López Obrador por la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa Iberdrola.

“Eres una pendeja. Es un fideicomiso con mayoría de inversión canadiense. Cuál pinche nacionalización. Estás moralmente derrotada. No serás candidata ni Presidenta. Ignorante", arremetió el hoy nuevo militante de Morena.

En su momento, el mensaje fue duramente criticado e incluso la representación duranguense de Morena, a través de su vocería, emitió una postura de condena después de estos dichos por el legislador, a quien se le señaló por violencia de género. "No se puede permitir estas agresiones viles contra la mujer y que queden impunes estos actos", sentenció el partido entonces.

Ese mismo año, el mismo Benítez Ojeda arremetió desde la tribuna de la Cámara de Diputados local contra el entonces Presidente López Obrador: “Va a quedar registrado en la historia como el Presidente que más permitió, que más toleró y trató bien a los delincuentes", expresó aquella vez.

Senadora critica afiliación

Ante el historial de Benítez Ojeda, la afiliación del exrpriista a Morena fue condenada inmediatamente por la Senadora Margarita Valdez, quien expresó su indignación y rechazo a su incorporación a las filas del partido guinda, ante la cual prometió acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, con el objetivo de solicitar una revisión exhaustiva de su afiliación como militante.

"Expreso mi firme y categórica desaprobación respecto a la reciente afiliación del ciudadano Luis Enrique Benítez Ojeda al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Como integrante de la izquierda con memoria histórica, no puedo dejar de señalar hechos que contradicen los principios fundamentales de nuestro movimiento", sentenció la legisladora duranguense en redes sociales.

Manifiesto mi rotunda desaprobación ante la afiliación de Luis Enrique Benítez Ojeda al Movimiento de Regeneración Nacional.#SenadoraMargaritaValdez pic.twitter.com/ch6J0NhYH7 — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) May 9, 2025

Valdez aseguró que las acciones de Ojeda, tanto pasadas como recientes, resultan incompatibles con los valores éticos y políticos que Morena promueve: no mentir, no robar y no traicionar. "Recordamos con claridad su participación en el ataque contra la Universidad Juárez del Estado de Durango en octubre de 2010, así como sus reiteradas descalificaciones públicas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la actual Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", sostuvo.