Melania no aparece. Su esposo, Donald, decide hasta la decoración de la Casa Blanca

Personas con conocimiento de la agenda de Melania Trump han asegurado que la Primera Dama ha pasado menos de 14 días en la Casa Blanca desde que Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– Shawn McCreesh, el corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca, cuenta desde Washington:

“Parece que las luces nunca están encendidas y las persianas permanecen cerradas. A medida que pasan las semanas en la Casa Blanca, el rincón de la residencia utilizado durante mucho tiempo por las primeras damas permanece a oscuras, porque esta Primera Dama en realidad no vive en Washington. Melania Trump desaparece durante semanas, refugiándose en la Torre Trump de Manhattan o en Florida, donde puede pasar desapercibida en Mar-a-Lago. Los funcionarios del Gobierno aseguran que está en la Casa Blanca más a menudo de lo que el público sabe, pero no quieren (o quizá no pueden) decir con certeza cuándo exactamente y durante cuánto tiempo”.

Luego agrega: “Es como tener a Greta Garbo de Primera Dama”.

El periodista detalla que dos personas con conocimiento de su agenda dijeron que había pasado menos de 14 días en la Casa Blanca desde que su marido fue investido hace 108 días. "Otros dicen que incluso eso es una estimación generosa. Funcionarios del ala este y del ala oeste declinaron múltiples peticiones de comentarios para este artículo. El hecho de que el paradero de la Primera Dama sea uno de los temas más delicados de la Casa Blanca sólo aumenta la intriga”, detalla.

Celebrating America’s incredible First Lady, Melania Trump — 20 of our favorite photos below. Happy Birthday, @FLOTUS! 🇺🇸 pic.twitter.com/kFzBlFNZKR — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2025

Hace apenas unos días, cuando Trump publicó una foto con la vestimenta papal poco después de haber acudido a los funerales de Francisco en El Vaticano, Melania Knauss Trump, como su nombre completo, apareció con un comentario. El diario español ABC, ultraconvervador, al que le gusta el espectáculo y la realeza, dijo:

“Es una de las imágenes del momento, la de Donald Trump vestido de Papa días después de que el Presidente de Estados Unidos se postulara para el nombramiento tras el fallecimiento de Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio. Aquella foto generada por la Inteligencia Artificial dio la vuelta al mundo y ahora su protagonista asegura no saber nada, aunque advierte que su mujer, Melania, está ‘encantada’ y le parece ‘bonita’”.

ABC agrega: “Donald Trump se ha desentendido del asunto, aunque a su manera. Dice que no sabe nada de la foto difundida a través de las cuentas de las redes sociales de la Casa Blanca, pero se le ve contento. Y, por lo visto, en el hogar también ha gustado mucho, pues Melania es fan”.

–No tengo ni idea de dónde salió –dijo Trump a los reporteros–. Quizás fue IA. Pero no sé nada al respecto. La vi anoche.

Rara, Primera Dama rara

Katherine Jellison, historiadora de la Universidad de Ohio cuya investigación se ha centrado en las primeras damas, le dijo a The New York Times: “No habíamos visto una Primera Dama de perfil tan bajo desde Bess Truman, y eso se remonta a la memoria humana viva, hace casi 80 años”, dijo.

Al igual que Melania Trump, Bess Truman pasaba gran parte de su tiempo yendo de vuelta a su casa siempre que podía. “Le gustaba su mundo privado”, dijo Jellison.

“Lo mismo puede decirse de esta Primera Dama. Contrató personal para que trabaje para ella en el ala este, pero rara vez entra en el despacho. Incluso los habituales de Mar-a-Lago dicen que no suelen verla por las instalaciones. Todos los matrimonios tienen sus altibajos, pero como en tantas otras cosas, los Trump están en una liga propia. El año pasado, en unos pocos meses, la pareja soportó un juicio público sobre sus aventuras amorosas, dos intentos de asesinato y una campaña presidencial”, detalla el periodista del Times.

“El juicio, relacionado con el dinero que Donald Trump pagó a una estrella del porno para silenciarla, supuso un momento especialmente difícil para la pareja, dijeron dos personas conocedoras de su dinámica. Melania se mantuvo alejada del tribunal del Bajo Manhattan y de la campaña que se intensificó en las semanas siguientes”.

¿Y ese beso? 🤨 Quién sabe si por el sombrero o por falta de ganas, pero así fue el incómodo "beso" entre Melania Trump y su esposo. pic.twitter.com/NLlgwQa0Vf — DDC+ (@DDConfianza) January 20, 2025

No es todo. Los escándalos se acumulan en su figura ausente.

The Financial Times dijo el pasado 6 de mayo que los traders de criptomonedas ganaron aproximadamente 100 millones de dólares al comprar tokens MELANIA por valor de 2.6 millones de dólares antes del lanzamiento público el 19 de enero. Poco después de que Trump anunciara el lanzamiento del memecoin en redes sociales, el precio se disparó de aproximadamente de 2 dólares a 12.95 dólares, un aumento del 550 por ciento. Los traders supuestamente vendieron sus tenencias en un plazo de 12 horas.

“En total, las 24 cuentas compraron 16.7 millones de los 200 millones de tokens MELANIA programados para la venta durante el período de lanzamiento,” informó The Financial Times. “La racha de ventas que comenzó antes del lanzamiento continuó. Alrededor de 900 mil dólares en tokens fueron comprados por 22 cuentas adicionales en los 42 segundos posteriores al lanzamiento”.

Otra de las publicaciones de realeza y sociedad en España a la que le gusta explorar sobre Melania, Hola!, dice que la Primera Dama no acudió al “baby shower” de Tiffany Trump del 6 de abril. Un evento familiar. Hola cita a la revista People.

“La Primera Dama no asistió al baby shower de Tiffany que tuvo una temática de Peter Rabbit y fue organizado por su media hermana, Ivanka Trump. Su padre, Donald Trump, también faltó al gran día, ya que estaba jugando al golf en su resort Mar-a-Lago en Florida”, dijo.

Melania comenzó a salir con Trump cuando Tiffany tenía tan solo cinco años. “La eslovena ejerció una fuerte influencia materna en su vida. La mujer de 54 años ha hablado abiertamente sobre su relación con sus hijastros, revelando que se esforzó por crear un vínculo estrecho con cada uno de ellos a pesar de los rumores de tensión latente con Ivanka”, dijo People.

“En la Casa Blanca, Trump ha asumido algunas funciones que normalmente recaerían en una Primera Dama. No es ella quien selecciona cuidadosamente las lámparas de la residencia de la Casa Blanca, rediseña el Jardín de las Rosas, recibe a los grupos de turistas en el ala este u organiza recepciones para el Mes de la Historia de la Mujer. Es él”, dice Shawn McCreesh, el corresponsal de The New York Times.

“Ha pasado una década desde que marido y mujer descendieron juntos por esa escalera mecánica dorada hacia la vida política nacional. Ahora, él ha llegado a un momento en el que se encuentra rebosante de poder y confianza en sí mismo como nunca antes. Y, sin embargo, mientras él se expande, ella se encoge”, agrega.

Donald y Melania comparten, sin embargo, un enfoque común de los cargos públicos, dice el periodista. “Ambos saben cómo ganar dinero con la exposición. En enero, Melania Trump lanzó su propio token de criptomoneda. ‘Ya puedes comprar $MELANIA’, escribió en las redes sociales un día antes de la segunda toma de posesión de su marido”.

“Y luego está el acuerdo que cerró con Amazon, del que se dice que fue de unos 40 millones de dólares, para un documental que ofreciera una mirada ‘tras bambalinas’ a su vida como Primera Dama. ¿Qué podría mostrar? Es difícil decirlo con exactitud”, concluye.