EU advierte que cárteles usan cerca de 155 mil drones para espiar límite con México

La jefa de Patrulla comentó que dichas áreas son vigiladas, tanto en México como en Estados Unidos, y que los drones tienen la capacidad para portar explosivos y hacer daño a las personas.

Uno de los primeros casos sonados de uso de drones como armas en México se conoció en julio de 2018 en la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California. Un ataque coordinado de un grupo sin identificar contra la residencia del entonces Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea. Aunque uno de los drones usado en el ataque estaba armado con un dispositivo explosivo improvisado, este nunca detonó. Algunos analistas sospecharon que el ataque tenía más el objetivo de intimidar que de producir daño real.

HIDE IT & WE WILL FIND IT!

Great work by USBP agents at Javier Vega, Jr. checkpoint working jointly w/LE partners; seized 17 bundles of cocaine totaling 40lbs valued at $1,279,744.00. Two USC brothers were arrested & charged with drug smuggling! pic.twitter.com/sMmiad7zH0

— Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) May 6, 2025