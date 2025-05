Equipos de Trump y Xi dan primer paso, pero las negociaciones seguirán este domingo.

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS).- El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, continuarán este domingo las conversaciones que han arrancado ya en Ginebra, Suiza, en lo que se trata del primer encuentro de alto nivel desde que el Presidente norteamericano, Donald Trump, declarara una guerra arancelaria contra el gigante asiático.

La agencia oficial de noticias china, Xinhua, confirmó el comienzo del encuentro en un escueto comunicado y ahora, fuentes de la agencia dpa han confirmado el final de lo que ha acabado convirtiéndose en la primera ronda de un fin de semana de conversaciones, sin detalles sobres las mismas.

Very productive meetings alongside @USTradeRep Jamieson Greer yesterday with President @keller_sutter and Vice President @ParmelinG of the Swiss Confederation.

I am glad that we have agreed on accelerated trade talks, and we expect that a detailed Swiss proposal will be… pic.twitter.com/JRP25RGi3J

