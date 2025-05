¿A qué tienes derecho en un restaurante? La Profeco te lo dice este Día de las Madres

Con motivo del Día de las Madres, la Profeco lanzó un comunicado para recordar a las personas a qué tienen derecho cuando asisten a comer a un restaurante.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Cada año muchas familias mexicanas suelen salir a comer a restaurantes para celebrar el Día de las Madres. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está consciente de ello, por lo que decidió lanzar un recordatorio sobre los derechos que tienen las personas en ese tipo de establecimientos.

A través de un comunicado, la Profeco detalló una serie de puntos que las y los consumidores deben tener presentes si tienen planeado ir a un restaurante, para que, de este modo, puedan reclamar sus derechos y así evitar cualquier tipo de inconformidad.

¿Cuáles son nuestros derechos?

En su comunicado, la Procuraduría listó un total de siete derechos que las personas consumidoras tenemos en restaurantes, mismos que abarcan aspectos como el precio y las descripciones de los alimentos, propinas y hasta la no discriminación.

Según lo señalado por la dependencia, los restaurantes tienen la obligación de exhibir claramente los precios de sus productos. Asimismo, se debe indicar que la propina es voluntaria y ésta nunca debe incluirse en la cuenta. "De igual manera, los comercios deben explicar el alcance de las promociones y entregar un comprobante de compra en el momento del consumo", indicó.

#BoletínDePrensa En el #DíadelasMadres Profeco recuerda a la población consumidora sus derechos en restaurantes: La información del menú debe ser completa y con las porciones especificadas, el acceso al restaurante no puede ser condicionado exigiendo un consumo mínimo y la… pic.twitter.com/kzQ7R7yQkv — Profeco (@Profeco) May 10, 2025

La Profeco también apuntó que los menús de los establecimientos deben contener información precisa sobre las porciones e ingredientes de cada platillo.

Otro derecho que incluyó la Procuraduría en su comunicado es que ningún restaurante puede condicionar el acceso a las personas mediante la exigencia de un consumo mínimo.

En el caso de haberse hecho una reservación, la dependencia explicó que el prestador de servicio tiene la obligación de respetar la fecha y hora acordada, así como el menú, costos y otras características que los clientes hayan contratado.

"Si se pagó por adelantado, el establecimiento no puede negar el servicio reservado, y si la prestación no se presta por causas imputables al proveedor, las y los comensales tienen derecho al pago de una bonificación o compensación que no podrá ser menor al 20% del precio pagado", informó la Procuraduría.

Por otra parte, también apuntó que las y los consumidores tienen derecho a que se les expliquen claramente los métodos de pago con los que cuenta el restaurante.

Finalmente, la Profeco resaltó que ningún restaurante puede negar o condicionar la prestación de sus servicios por razones de género, raza, identidad sexual o religiosa.

Ante cualquier duda o queja, la dependencia hizo una invitación a que las personas consumidoras se comuniquen al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, o bien en sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.