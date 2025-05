Marina del Pilar (BC) y esposo no pueden entrar a EU. “No es investigación judicial”

De acuerdo con Carlos Torres, las autoridades consulares de Estados Unidos le informaron la revocación de su visa de no inmigrante, mientras que Marina del Pilar Ávila señaló que poco después de esto recibió "una notificación similar".

Por Eduardo Villa y Carlos Álvarez Acevedo

Baja California, 11 de mayo (Zeta).- El flamante militante de Morena, Carlos Torres Torres, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno de Estados Unidos (EU) le revocó la visa para cruzar al país vecino.

Torres Torres, esposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, no precisó muchos detalles sobre el incidente, pero aseguró que no se trata de una investigación de carácter penal en su contra.

“Fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”, refiere parte del comunicado donde precisó tener la consciencia tranquila.

Refirió que este tipo de procedimientos son cada vez más comunes y reiteró que no tiene investigaciones en México ni Estados Unidos.

“He contactado a un especialista en derecho migratorio internacional que evalúa la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien iniciar el proceso para una nueva solicitud de visa, en estricto apego a los canales oficiales”.

El encargado de proyectos estratégicos en Mexicali y Tijuana, decidió -refiere- hacer pública la información para evitar especulaciones sobre su situación y sobre acciones maliciosas por parte de adversarios políticos.

“Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

Esta última parte sugiere que la determinación del Departamento de Estado generó consecuencias para la mandataria estatal.

El exdiputado del PAN, también se ha envuelto en un gran número de rumores donde hacen referencia a investigaciones judiciales en su contra, pero todas han sido desmentidas por el mismo político -ahora- vinotinto.

Cabe señalar que los dos hijos de la mandataria estatal cuentan con nacionalidad estadounidense.

Apenas el pasado jueves, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila se reunió con el Cónsul General en Tijuana, Christopher Teal, en las oficinas del Poder Ejecutivo en dicho municipio, donde afirmó que trabajarán en conjunto con el Gobierno estadounidense en temas relacionados con seguridad.

Gobernadora de BC dice que también la notificaron

Después de que el Gobierno de Estados Unidos le retirara la visa a su esposo, Carlos Torres Torres, la Gobernadora de Baja California (BC) -desde el 1 de noviembre de 2021- y militante de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló, la madrugada del 11 de mayo de 2025, que ella también recibió una notificación “similar”, aunque no confirmó que le haya sido retirado su permiso para que como extranjera pudiera entrar a Estados Unidos.

“En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, indicó la Gobernadora bajacaliforniana en su cuenta de la red social Facebook.

“Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”, agregó Ávila Olmeda.

“Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila. Mi Gobierno seguirá trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos en beneficio de las y los bajacalifornianos”, concluyó la Gobernadora.

La noche del 10 de mayo de 2025, Torres Torres anunció que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa, medida que, según él, le fue notificada en días recientes y tuvo “consecuencias” para su esposa, sin aclarar si a la mandataria estatal también le fue revocado el documento por parte de Estados Unidos. Asimismo, adelantó que apelaría la medida, y que esto no representaba que hubiera una investigación en su contra.

“En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Cabe señalar que mi conciencia está tranquila y estoy seguro de que se resolverá la situación de manera favorable. En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”, escribió Torres Torres en su cuenta de la red social Facebook.

“Este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos. He contactado a un especialista en derecho migratorio internacional que evalúa la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien iniciar el proceso para una nueva solicitud de visa, en estricto apego a los canales oficiales”, enfatizó el esposo de la Gobernadora.

“Hago pública esta información con responsabilidad y transparencia, no sólo para evitar especulaciones, sino también para limitar el uso malintencionado de esta situación por parte de adversarios políticos. Créanme: se trata de personas sin límites ni escrúpulos, dispuestas a convertir cualquier hecho en calumnia si creen que les dará ventaja”, insistió Torres Torres.

“A lo largo de mi vida pública he actuado con respeto a la Ley y plena conciencia del compromiso de servir. Esta situación será atendida con seriedad y confianza en los procedimientos legales. Reitero lo más importante: no hay espacio para la mentira ni el oportunismo entre quienes caminamos del lado de la dignidad. Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien -a pesar de no haber provocado nada- la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”, finalizó el cónyuge de la Gobernadora.

¿Quién es Carlos Torres Torres?

Torres Torres es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Fue secretario de Acción Juvenil, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en dicha entidad, de 1996 a 2000.

De 2001 a 2004 fungió como secretario nacional de Acción Juvenil. El último año de su periodo, de 2003 a 2004 fue, además, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina, organismo juvenil perteneciente a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Se desempeñó como director del Programa de Juventud del Ayuntamiento de Tijuana, de 1998 a 2001.

En su primera boda, celebrada el 20 de julio de 2009, en Ensenada, su padrino fue el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Torres Torres era Diputado federal por el PAN, cargo al que accedió por representación proporcional y que ocupó del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009.

Después se desempeñó como delegado estatal en Baja California, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Gobierno federal, encabezado por Calderón Hinojosa. El 11 de abril de 2010 fue designado como candidato del PAN a Presidente Municipal de Tijuana en las elecciones del mismo año,​ siendo postulado, además, por los partidos Nueva Alianza (PANAL) y Encuentro Social (PES), en la coalición Alianza por Baja California.

Sin embargo, perdió ante Carlos Bustamante Anchondo, candidato de la coalición Por un Gobierno Responsable, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Torres Torres se casó por segunda vez con la entonces Alcaldesa electa de Mexicali, ahora Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 20 de septiembre de 2019, y tuvo como invitado a Jaime Bonilla Valdez, entonces mandatario estatal en funciones.

En 2019 fue expulsado del PAN por apoyar la denominada “Ley Bonilla”, para prolongar de dos a cinco años el mandato del entonces Gobernador Bonilla Valdez, la cual finalmente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la actualidad, su esposa le dio el cargo honorario de Coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos. Se afilió a Morena el 6 de febrero de 2025.

