El Barça remonta y se acerca al título tras vencer 4-3 al Real Madrid en el Clásico

Con siete puntos de ventaja y sólo nueve en disputa, el Barça tiene todo a favor para proclamarse campeón.

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS).- El Clásico del domingo 11 de mayo de 2025 pudo haber dejado en bandeja el título de LaLiga EA Sports al FC Barcelona, que doblegó una vez más al Real Madrid (4-3) en un duelo caótico y lleno de emociones. El partido arrancó con un 0-2 favorable a los blancos, pero los blaugranas remontaron, vivieron un tiempo extra cargado de tensión, vieron anulado un quinto gol y protagonizaron trifulcas en los banquillos.

Una auténtica locura a la que el Barça parece abonado esta temporada. Si ya ganó la Copa del Rey, ahora dejó encarrilado el alirón liguero. Con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid y sólo nueve en juego, el título parece al alcance. Aunque el calendario es más exigente para los "culers", el impulso anímico es ahora suyo. Resta ver cómo encaja este golpe el equipo de Carlo Ancelotti.

Pudo haber tormenta en Barcelona, pero en lugar de lluvia, cayeron goles en Montjuïc. Hasta siete. Y pudieron ser más, pero algunos fueron anulados. En medio del intercambio de golpes, Kylian Mbappé brilló con un hat-trick, dando la impresión de tener el partido bajo control para los suyos. Sin embargo, este Barça sabe ir al barro y salir reforzado.

Contra el Inter de Milán no salió bien, pero ante el Madrid sí. Hubo nervios en la parroquia blaugrana por la peligrosidad de las contras rivales. Víctor Muñoz falló el que pudo ser el 4-4 estando sólo ante Szczesny, y Mbappé marcó en fuera de juego otro posible empate. Fermín hizo el 5-3, pero el VAR lo anuló por mano previa, mientras que no se sancionó un posible penalti por mano de Tchouaméni.

Más allá de las polémicas, el partido fue una oda al futbol: cambios de dominio, goles a raudales, jugadas de calidad y una rivalidad intensa, pero limpia. Sólo al final hubo tensión en los banquillos, sobre todo cuando el Barça celebraba el 5-3 anulado, pensando que ya tenía el título asegurado.

El quinto gol no subió al marcador, pero sí lo hizo la victoria culé, en un partido que empezó muy mal para los locales. Mbappé abrió la cuenta de penalti, tras una falta cometida por Szczesny. El portero adivinó la trayectoria, pero no logró evitar el tanto. El penalti fue producto de un error de Pau Cubarsí, que no logró cortar un balón a tiempo.

Poco después, tras una clara ocasión de Dani Olmo, el Madrid amplió la ventaja con una acción iniciada en una posible falta sobre Lamine Yamal. Vinícius Jr asistió a Mbappé, que firmó su doblete con gran facilidad.

Pero la reacción culé fue inmediata. A los cinco minutos, Eric Garcia marcó de cabeza en un córner, y poco después Lamine Yamal empató con una rosca perfecta. Apenas dos minutos más tarde, Raphinha puso el 3-2 tras una recuperación de Pedri. El Barça completó la remontada exprés con otro gol de Raphinha tras una jugada colectiva.

Antes del descanso, Mbappé anotó el que habría sido el 4-3, pero fue anulado por fuera de juego. Szczesny sacó y el árbitro envió a los jugadores a vestuarios tras una primera parte frenética.

En la segunda mitad, Ancelotti dio entrada a Modric y Brahim, pero el Barça siguió dominando. Aunque Mbappé buscaba su tercer gol, las mejores oportunidades fueron blaugranas. Sin embargo, Pau Cubarsí pidió el cambio por molestias musculares, e Iñigo Martínez fue amonestado, por lo que no jugará contra el Espanyol.

En ese contexto, un doble error de Iñigo Martínez permitió una contra del Madrid que Mbappé culminó para su hat-trick. Los blancos buscaron el empate, pero el Barça respondió con ocasiones claras, como un disparo de Lamine Yamal y una volea de Raphinha que se fue fuera.

El Barça pidió un penalti por mano de Tchouaméni que el VAR no concedió. A partir de ahí, las protestas dominaron el cierre del partido. Pese a los intentos del Madrid, el Barça se mantuvo firme, ganó el Clásico y dejó LaLiga EA Sports prácticamente sentenciada.

Ficha técnica

Resultado: FC Barcelona, 4 - Real Madrid, 3 (4-2 al descanso).

Equipos:

FC Barcelona: Szczesny; Eric Garcia (Fort, min. 77), Cubarsí (Christensen, min. 57), Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min. 57); De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín, min. 77), Raphinha; Ferran Torres (Gavi, min. 88).

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Endrick, min. 84), Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Ceballos (Modric, min. 46), Bellingham; Arda Güler (Brahim, min. 46), Mbappé, Vinícius Jr (Víctor Muñoz, min. 88).

Goles:

0-1, min. 5: Mbappé (penalti).

0-2, min. 14: Mbappé.

1-2, min. 19: Eric Garcia.

2-2, min. 32: Lamine Yamal.

3-2, min. 34: Raphinha.

4-2, min. 45: Raphinha.

4-3, min. 70: Mbappé.

Árbitro: Hernández Hernández (Colegio de Las Palmas). Amonestó a Iñigo Martínez (min. 54), Fermín (min. 80), Pedri (min. 86) en el FC Barcelona; y a Valverde (min. 29), Tchouaméni (min. 36), Asencio (min. 50) en el Real Madrid.

Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys. 50 mil 319 espectadores.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/