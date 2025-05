EU y China anuncian una reducción mutua de aranceles durante 90 días. ¿Cómo quedaron?

A través de un comunicado conjunto, Washington y Pekín también han dado a conocer que establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos (EU) y China han anunciado este lunes la suspensión durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, después de las conversaciones mantenidas entre las dos superpotencias en Suiza durante el fin de semana para resolver sus diferencias comerciales.

De este modo, "para el 14 de mayo" y durante un periodo inicial de 90 días, Estados Unidos suspenderá los aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China, que pasarán a estar gravadas en un 30 por ciento desde el actual 145 por ciento, mientras que China recortará las tarifas aplicadas a las importaciones desde EU al 10 por ciento, frente al actual 125 por ciento.

"Este acuerdo trata realmente sobre el arancel recíproco impuesto por Estados Unidos el 2 de abril y las medidas de escalada que le siguieron", ha explicado en rueda de prensa el Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, uno de los funcionarios que ha intervenido en las negociaciones del fin de semana.

"Todo eso se ha reducido en un 115 por ciento al 10 por ciento cada uno", ha precisado, apuntando que, por otro lado, Estados Unidos a principios de año impuso una tarifa del 20 por ciento relacionada con el fentanilo, por lo que estará vigente un 30 por ciento.

"Lo que importa para el acuerdo hoy es que cada uno de nosotros acordamos reducir el arancel recíproco y las represalias relacionadas al 10 por ciento. Es decir, la reducción del 115 por ciento al 10 por ciento. El fentanilo va por su propio camino, pero en un camino muy positivo, puesto que estamos manteniendo una conversación muy constructiva con nuestros homólogos chinos", ha subrayado.

Asimismo, Washington y Pekín han anunciado en un comunicado conjunto que establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.

En este sentido, el representante de China para estas conversaciones será He Lifeng, Viceprimer Ministro del Consejo de Estado, y los representantes de Estados Unidos serán Scott Bessent, Secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Estas conversaciones podrán celebrarse alternativamente en China y Estados Unidos, o en un tercer país, previo acuerdo de las partes. Según sea necesario, ambas partes podrán celebrar consultas de trabajo sobre cuestiones económicas y comerciales pertinentes.

EU y China han reconocido la importancia de la relación económica y comercial bilateral para ambos países y para la economía mundial, así como de una relación económica y comercial "sostenible, duradera y mutuamente beneficiosa".

"Queremos comerciar. Queremos un comercio más equilibrado. Y creo que ambas partes están comprometidas a lograrlo", ha señalado en una rueda de prensa en Ginebra el Secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, quien ha reiterado el deseo de que China se abra a más productos estadounidenses.

"Esperamos que, a medida que avancen las negociaciones, también exista la posibilidad de acuerdos de compra para equilibrar nuestro mayor déficit comercial bilateral", ha añadido.

China afirma que el acuerdo con EU beneficia a ambos países

Las autoridades chinas han destacado los "avances sustanciales" logrados durante las conversaciones económicas y comerciales de alto nivel celebradas este fin de semana entre China y Estados Unidos, que han desembocado este lunes en una pausa de 90 días en la implementación de la mayor parte de los aranceles y represalias anunciados, lo que Pekín considera que redunda en beneficio de ambos países y del interés mundial.

El anuncio de una tregua arancelaria, comunicado a través de una declaración suscrita conjuntamente por ambos países, supondrá la suspensión de 115 puntos porcentuales en aranceles y represalias aplicadas mutuamente, lo que reducirá el gravamen de EU a las importaciones procedentes de China al 30 por ciento desde el 145 por ciento, mientras que en su caso China aplicará una tasa del 10 por ciento en lugar del 125 por ciento.

"Esta medida se ajusta a las expectativas de productores y consumidores de ambos países, y redunda en beneficio tanto de ambos países como del interés común mundial", ha comentado este lunes un portavoz del Ministerio de Comercio de China.

En este sentido, el funcionario chino ha expresado la confianza de Pekín en que Estados Unidos continúe trabajando con China sobre la base de la reunión mantenida durante el fin de semana en Suiza y "corrija a fondo la práctica errónea de aumentos arancelarios unilaterales".

Asimismo, desde el Ministerio de Comercio chino se ha subrayado la necesidad de que EU refuerce la cooperación mutuamente beneficiosa; mantenga el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos; y, conjuntamente, aporte mayor certidumbre y estabilidad a la economía mundial.

EU confía en negociar con China un acuerdo más completo

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los funcionarios que ha liderado desde el lado estadounidense las conversaciones con China durante el fin de semana que han desembocado este lunes en un acuerdo para suspender la mayor parte de los aranceles entre ambos países, ha expresado su confianza en que se producirán más encuentros "en las próximas semanas" para avanzar en un acuerdo más completo.

En una entrevista con la cadena CNBC recogida por Europa Press, el secretario del Tesoro estadounidense ha defendido que Washington cuenta con "una estrategia" que espera pueda tomar como referencia el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

"Creo que podemos aprovecharlo y ese es el propósito de la pausa de 90 días: ver qué podemos hacer y trabajar en estas barreras no arancelarias", ha señalado Bessent, para quien la cuestión no son los aranceles chinos, que ha reconocido como bajos, sino estas "insidiosas barreras comerciales no arancelarias" que perjudican a las empresas estadounidenses que tratan de hacer negocios en China.

De este modo, ha reiterado que uno de los objetivos es abrir China a las empresas estadounidenses de forma justa para que estas puedan vender en China, por lo que parte del objetivo es eliminar estas barreras comerciales no arancelarias injustas.

"Lo bueno es que teníamos un plan, un proceso, y ahora tenemos un mecanismo de reuniones, que llamamos vagamente el mecanismo de Ginebra", ha precisado Bessent, añadiendo que, si bien desconoce dónde se volverán a reunir, ha expresado su confianza en que "en las próximas semanas nos reuniremos de nuevo para avanzar en un acuerdo más completo".

En este sentido, Bessent ha elogiado al jefe de la delegación china, He Lifeng, viceprimer ministro chino, a quien ha calificado de "un negociador muy hábil", añadiendo que no hubo ansiedad durante los contactos en Ginebra, sino una sensación de progreso, de respeto mutuo y de intereses compartidos.

"He visto lo que está sucediendo en la economía china. Podemos ver lo que está sucediendo con los envíos a Estados Unidos y, repito, somos el país deficitario e, históricamente, el país deficitario tiene una mejor posición negociadora", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que, tras el acuerdo anunciado este lunes, Estados Unidos mantiene los aranceles del 20% al fentanilo que se impusieron en febrero, aunque ha destacado que en las conversaciones de Ginebra se apreció que China "ahora se toma en serio la ayuda a Estados Unidos para detener el flujo de precursores", y los representantes de ambas partes sobre el asunto tuvieron una conversación muy extensa y detallada sobre cómo los dos países podrían colaborar.

En cualquier caso, el funcionario estadounidense ha asegurado que Washington no busca un desacoplamiento generalizado de China, pero sí un desacoplamiento de las necesidades estratégicas, algo que no se pudo lograr durante la Covid-19 cuando se comprendió que las cadenas de suministro eficientes no eran cadenas de suministro resilientes.

Las bolsas asiáticas reciben con subidas el acercamiento de posturas entre EEUU y China

Las principales bolsas del continente asiático cotizaban este lunes en positivo tras conocerse los resultados de las "productivas" conversaciones mantenidas este fin de semana entre Estados Unidos y China para resolver el conflicto comercial entre las dos mayores economías mundiales.

De tal modo, el selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio se anotaba una subida del 0,38% al cierre de la sesión del lunes para cotizar en los 37.644,26 puntos, lo que implica una revalorización superior al 5% en relación al nivel previo al pasado 2 de abril, el llamado 'Día de la liberación', cuando Donald Trump anunció la imposición generalizada de aranceles, que luego suspendió a todos los países, salvo China.

En el caso de los mercados bursátiles chinos, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se anotaba una subida del 1,05% en los instantes finales de la negociación del lunes, a punto de recuperar el nivel previo al 'Día de la liberación', mientras que el selectivo de la Bolsa de Shenzhen subía un 1,58% y el de la Bolsa de Shanghái un 0,82%.

De este modo, el índice CSI 300, que sigue a las 300 mayores empresas de las dos bolsas continentales chinas, ganaba este lunes un 1,09% y cotizaba en los 3.888 puntos, prácticamente el mismo nivel que al cierre del pasado 2 de abril.

En el caso del selectivo de la Bolsa de Taiwán, el índice se anotaba este lunes una subida del 1,03%, aunque todavía cotizaba por debajo del nivel precio al anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos.

El Gobierno chino anunció este domingo un acuerdo con Estados Unidos para el establecimiento de un mecanismo de consultas comerciales y económicas con vistas a la resolución de la guerra arancelaria declarada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, y según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias china, Xinhua, el viceprimer ministro He Lifeng, jefe negociador de China en las conversaciones mantenidas este fin de semana en Ginebra (Suiza), anunció que "ambas partes han llegado a un acuerdo sobre el establecimiento de un mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, y realizarán más consultas sobre cuestiones de interés mutuo".

"China y Estados Unidos han dado pasos importantes para resolver las diferencias mediante diálogo y consultas igualitarias", añadió He, antes de reiterar la voluntad de su país a la hora de "gestionar las diferencias con Estados Unidos" y, en términos generales, "hacer más grande el pastel de la cooperación" para todos.

Esta declaración tiene lugar después de que la Casa Blanca anunciara un "acuerdo" no especificado durante lo que Bessent describió como unas "productivas" conversaciones con su contraparte china. Bessent, tras agradecer el "interés" exhibido por sus interlocutores, prometió dar más información al respecto este próximo lunes, tal como apuntaron el viceprimer ministro chino y miembros de su comitiva.

La tensión entre las dos mayores economías del mundo alcanzó un nuevo punto álgido después de que el presidente Donald Trump aumentara progresivamente los aranceles sobre Pekín hasta el 145% tras denunciar el papel de China en el comercio de fentanilo y su enorme superávit comercial con EEUU. En respuesta, China aumentó sus aranceles sobre los productos estadounidenses al 125%, y sin intención de dar marcha atrás.

La Bolsa de Hong Kong se dispara casi un 3% tras la tregua arancelaria entre EEUU y China

El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong ha celebrado con una subida de casi el 3% el anuncio este lunes de un acuerdo entre Washington y Pekín para suspender durante 90 días la mayor parte de los aranceles recíprocos y las subsiguientes represalias aplicadas mutuamente.

El selectivo de Hong Kong, la única de las bolsas chinas que aún seguía abierta cuando se produjo el anuncio del acuerdo, registraba una reacción inmediata y eufórica a la pausa acordada, que supone una reducción de 115 puntos porcentuales en las tarifas implementadas, que pasarán a ser del 30% en el caso de EEUU y del 10% en el de China.

De este modo, si bien el Hang Seng subía ligeramente por encima del 1% en los minutos anteriores al anuncio, el índice ha acabado cerrando la sesión del lunes con un alza del 2,98%, situándose en los 23.549,46 puntos, lo que supone también ganar ya un 1,5% respecto del nivel previo al llamado 'Día de la liberación', cuando el pasado 2 de abril, Donald Trump anunció una fuerte subida de aranceles, que desencadenó la respuesta de Pekín.

De su lado, las bolsas continentales chinas también despedían la sesión del lunes con avances, aunque de menor calado, ya que el índice de referencia de Shenzhen se anotaba un 1,72%, mientras que el de la Bolsa de Shanghái ganaba un 0,82%.

De este modo, el índice CSI 300, que sigue a las 300 mayores empresas de las dos bolsas continentales chinas, ganaba este lunes un 1,16% para cerrar en los 3.890,61 puntos, ligeramente por encima del nivel del pasado 2 de abril.

En el caso del selectivo de la Bolsa de Taiwán, el índice se anotaba este lunes una subida del 1,03%, aunque todavía cotizaba por debajo del nivel precio al anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio se anotaba una subida del 0,38% al cierre de la sesión del lunes para cotizar en los 37.644,26 puntos, lo que implica una revalorización superior al 5% en relación al nivel previo al 'Día de la liberación'.

El petróleo sube con fuerza y el euro se debilita frente al dólar tras la tregua comercial entre EEUU y China

El anuncio este lunes de un acuerdo entre Estados Unidos y China para suspender durante 90 días la aplicación de una parte sustancial de los aranceles implementados mutuamente sobre las importaciones procedentes de ambos países ha impulsado con fuerza al alza el precio del barril de petróleo, mientras que debilita la cotización del euro frente al dólar.

De este modo, el coste del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, llegaba a subir este lunes hasta los 66,29 dólares, casi un 4% por encima del cierre de la semana pasada y su precio más alto desde finales de abril, igual que en el caso del barril de West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia para EEUU, que llegaba a cotizar en 63,41 dólares.

De su lado, el cruce del euro frente al 'billete verde' se debilitaba este lunes hasta los 1,1083 dólares, en mínimos de un mes, con una bajada de alrededor del 1,4% respecto de los niveles de la semana pasada.

El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y perfora los 13.600 puntos tras la tregua entre EEUU y China

El Ibex 35 registraba al mediodía de este lunes un alza de un 0,53%, hasta situarse en los 13.625,9 puntos, en un contexto marcado por el anuncio de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, el selectivo español ha revalidado máximos inéditos desde mayo de 2008, al conquistar la cota de los 13.600 enteros, en tanto que, en lo que va de 2025, atesora una revalorización de un 17,6%.

En concreto, Estados Unidos y China han anunciado este lunes una sustancial reducción de los aranceles aplicados mutuamente durante un periodo inicial de 90 días, después de las conversaciones mantenidas en Suiza durante el fin de semana para resolver sus diferencias comerciales.

De este modo, a partir del 14 de mayo y durante un período inicial de 90 días, Estados Unidos recortará el arancel implementado a las importaciones procedentes de China hasta el 30% desde el actual 145%, mientras que China recortará las tarifas aplicadas a las importaciones desde EEUU al 10%, frente al actual 125%.

Asimismo, Washington y Pekín establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones sobre las relaciones económicas y comerciales.

Los expertos de Banca March han enmarcado que, a la espera de conocerse más detalles, esto supone que si Estados Unidos mantenía un arancel promedio a las importaciones del 24%, tras el "espectacular acuerdo" la tarifa arancelaria se reduciría a niveles incluso inferiores al 18% prometido en campaña.

A la par, Trump anunció este domingo que reducirá "casi inmediatamente" el precio de los medicamentos entre un 30% y un 80%, mediante un decreto que firmará a principios de esta semana por el que los estadounidenses, aseguró, abonarán lo mismo por estos productos que "la nación que pague el precio más bajo en cualquier parte del mundo".

En España, la campaña de resultados empresariales prosigue de la mano de entidades como Almirall, que cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 21,6 millones de euros, casi el triple que en el mismo periodo de 2024, u Oryzon, que ha ampliado sus pérdidas a 1,7 millones de euros en el primer trimestre.

Además, esta jornada viene calentada por los rumores de una fusión del Banco Sabadell con Abanca, una posibilidad que la entidad gallega ha descartado: "Abanca desea insistir que no tiene interés en esta operación", ha zanjado en un comunicado.

Ante esta coyuntura, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los anotaban IAG, que subía un 5,73%, seguido de ArcelorMittal (+4,91%), Fluidra (+4,52%), Acerinox (+4,47%), Repsol (+4,13%), Amadeus (+2,24%) e Inditex (+2,2%), mientras que en el lado de los descensos sobresalían Colonial, que se dejaba un 2,83%, junto a Iberdrola (-2,7%), Endesa (-2,66%), Cellnex (-2,63%) e Indra (-2,12%).

Las principales Bolsas europeas registraban avances de consideración al mediodía: Londres sumaba un 0,37%; Fráncfort un 1%; París un 1,41% y Milán un 1,6%.

A la misma hora, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 65,63 dólares, un 2,7% más, mientras que el Texas subía un 2,87%, hasta los 62,77 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1094 'billetes verdes', un 1,4% menos que al cierre del viernes, en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a 10 años escalaba hasta el 3,26% tras sumar media décima, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 63,3 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se desplomaba un 3,3%, hasta los 3.220 dólares, mientras que el bitcoin cotizaba sin variación en los 104.000 dólares.

Wall Street, eufórico tras la tregua entre EEUU y China, borra las pérdidas desde el 'Día de la liberación'

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han comenzado la sesión de este lunes con fuertes subidas, después de anuncio de una tregua de 90 días en la aplicación de la mayor parte de los aranceles anunciados entre Estados Unidos y China, lo que permitía al Dow Jones y al Nasdaq superar los niveles previos al cierre del pasado 2 de abril, fecha en la que Donald Trump desveló la subida generalizada de aranceles en lo que llamó 'Día de la liberación'.

En concreto, el índice Dow Jones llegaba a revalorizarse un 2,65% tras el toque de campana para alcanzar los 42.345 puntos, mientras que el Nasdaq escalaba más de un 4% y llegaba a cotizar en 18.674 enteros, mientras que el S&P 500 subía hasta un 2,98% para alcanzar los 5.829 puntos, todos ellos por encima de los niveles registrados al cierre de la sesión del pasado 2 de abril.

El anuncio en el 'Día de la liberación' por parte del presidente estadounidense de una batería de subidas arancelarias generalizada, cuyos detalles se conocieron con los mercados cerrados, provocó el desplome de Wall Street en la jornada del día siguiente, cuando los índices estadounidenses vivieron su peor jornada en tres años, desde marzo de 2020 en plena pandemia de Covid-19.

De este modo, el Dow Jones cerró el 3 de abril en 40.545,9 puntos y llegaría a hundirse por debajo de los 36.600 enteros para el 7 de abril, cuando empezaron a filtrarse rumores sobre una posible pausa en los aranceles recíprocos, que se confirmaría el 9 de abril, salvo para China.

De su lado, el Nasdaq, que en la sesión posterior al 'Día de la liberación, llegó a desplomarse un 6%, hasta los 16.550,6 enteros y en las jornadas posteriores bajaría hasta los 14.784 puntos el 7 de abril, también ha logrado este lunes borrar completamente las pérdidas tras el anuncio del acuerdo entre EEUU y China.

