La Gobernadora de BC minimiza retiro de su visa, pero periodista dice que es inédito

Marina del Pilar, Gobernadora de Baja California, aseguró que la revocación de su visa obedece a un tema administrativo y que no es investigada por algún delito. Por su parte, en entrevista para el programa "Noticias a las dos", la periodista Adela Navarro explicó que sí existe un proceso que tanto la Gobernadora y su esposo deberán continuar con el Departamento de Estado.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ofreció una conferencia de prensa para abordar el tema de la revocación de su visa que realizó el Gobierno de Estados Unidos (EU) en días recientes, y afirmó que se trata de algo meramente administrativo y no responde a algún delito cometido de su parte. No obstante, la periodista Adela Navarro Bello apuntó que se trata de un hecho inédito.

"He sido incluida en una medida consular, y por ello, hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos", mencionó la mandataria estatal, quien aseguró que la medida tomada por el Departamento de Estado de EU no significa que ella cometió un acto criminal o que esté bajo investigación.

"Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará", apuntó la Gobernadora a raíz de que, durante la madrugada del 11 de mayo, reveló haber recibido una notificación en la cual se le informaba sobre la revocación de su visa, con lo que quedaba impedida de pisar suelo estadounidense, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres.

"Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos [...] Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto Binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona", publicó en sus redes sociales.

Posicionamiento Oficial Gobernadora Marina del Pilar. https://t.co/H9dm4i3D3M — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 12, 2025

En su mensaje ante medios de comunicación, Marina del Pilar habló sobre cómo opositores a su Gobierno han utilizado esta situación para lanzar ataques en su contra, al tiempo que minimizó tales actos y aseguró que, lejos de dañar su imagen, la han fortalecido.

"A quienes han querido utilizar esta situación para dañarme también les hablo: Jamás le he hecho daño a nadie, ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña, en mi casa. Así que, no le busquen, no hay nada qué esconder, no hay qué averiguar para dañar mi imagen o la de mi persona", aseveró.

Al mismo tiempo, agradeció a quienes le han expresado su solidaridad y apoyo ante esta situación, en especial a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien habló sobre el tema durante su conferencia matutina de este 12 de mayo, manifestando su apoyo a la Gobernadora de Baja California.

"Su confianza, nos fortalece y reafirma el compromiso que tenemos con los principios de un movimiento que le ha traído dignidad y bienestar a millones de mexicanas y mexicanos. Le agradezco, además, por acompañarme en este momento, con la firmeza y la sensibilidad que la distinguen como líder de nuestro país",

Es algo inédito, afirma periodista

A la par de las declaraciones hechas por la Gobernadora de Baja California, Adela Navarro Bello, directora del Semanario ZETA, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos canceló las visas de Marina del Pilar Ávila y de esposo Carlos Torres Torres como consecuencia de una investigación que se realizó en Washington y de la cual, hasta el momento se desconocen más detalles.

En entrevista para el programa "Noticias a las dos", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al aire, la periodista descartó que se trate de un procedimiento de rutina o de un tema de discordia en entre países o entre gobiernos.

"Lo que pudimos conocer a través de nuestras investigaciones el día de ayer, fue que esto no es como lo han querido interpretar y promover acá en Baja California un tema de rutina, ni un tema de alguna discordia en entre países o entre gobiernos, en este caso de México con los Estados Unidos, sino que es la consecuencia de una investigación que se realizó en Washington y que lleva a decir que le van a retirar la visa a ellos dos, y según nos comentaron hay otras personas a las que también se les va a retirar la visa, no sé si cuando intenten cruzar o en algún momento serán notificados por alguna vía digital y que la que la alerta que estaba en la en la computadora del CBP del Departamento de Estado también provino de Washington producto de esta investigación".

Este domingo, Carlos Torres Torres, esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y encargado de proyectos estratégicos en Mexicali y Tijuana, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa para cruzar al país vecino.

Torres Torres no precisó muchos detalles sobre el incidente, pero aseguró que no se trata de una investigación de carácter penal en su contra.

“Fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”, refiere parte del comunicado donde precisó tener la consciencia tranquila.

Horas mas tarde, Marina del Pilar reveló que ella también recibió una notificación “similar”.

“Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”, escribió la Gobernadora de Baja California en sus redes sociales.

En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad.

Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado.

Poco tiempo después de la medida consular… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 11, 2025

Al respecto, Adela Navarro indicó que la noticia sorprendió a todos en el Estado y explicó que este tipo de situaciones no son comunes y solo ocurren en situaciones específicas.

"No es algo común, sí es común cuando las personas tienen alguna deuda, algún malentendido, alguna investigación o cometieron algún ilícito en los Estados Unidos y este gobierno decide pues retirarte o en un proceso de investigación como sucedió con Jorge Hank en el 2009 cuando le retiran la visa porque hay muchísimas sospechas sobre él y relaciones con el crimen organizado y los cárteles de la droga".

La directora del semanario ZETA detalló que tras consultar a diversas fuentes pudieron constatar que en el caso de Carlos Torres la visa le fue revocada hace aproximadamente dos semanas sin que al momento se conozco algún motivo en específico.

"El día de ayer mismo nosotros en Zeta nos pusimos a investigar con los contactos que tenemos en la Unión Americana y lo que nos informaron es que las cosas sucedieron ciertamente que las dos visas fueron revocadas, pero fue un poco distinto. Lo que nos dijeron es que en el caso de Carlos Torres la visa le fue revocada hace aproximadamente dos semanas, no nos precisaron por el momento la fecha exacta, pero sucedió cuando él intentó cruzar hacia los Estados Unidos por una de las dos garitas internacionales que hay en Tijuana".

La periodista mencionó que Carlos Torres se enteró de esta esta situación cuando intentó cruzar a Estados Unidos por una de las garitas de Tijuana.

"Él llegó como todos los ciudadanos que cruzan hacia la hacia Estados Unidos en en vehículo y el agente del CBP que lo atendió toma sus documentos, los introduce en la computadora los datos y en ese momento le aparece una alerta del Departamento de Estado. Según lo que nos comentaron, le dice a Carlos Torres que tienen que revisar la información más a detalle, que lo van a pasar a la inspección secundaria, que es donde revisan normalmente el vehículo, que no lleves algo que no tengas que introducir a los Estados Unidos o que todos los documentos estén en orden, los del vehículo, los tuyos, etcétera. Estos procedimientos sí suelen ser aleatorios o más normales que te manden a la inspección secundaria. Pero en su caso, cuando llega la inspección secundaria, es ahí que le notifica un agente del CBP que su visa está revocada que se la van a quitar en ese momento y que se tiene que regresar a los a la ciudad de Tijuana, a México".

En el caso de Marina del Pilar, ella sí fue notificada por la vía consular por su investidura de Gobernadora del estado de Baja California.

"Lo que sí nos confirmaron es que a ella, a la Gobernadora, por su investidura precisamente de Gobernadora del estado Baja California, sí fue notificada por la vía consular. Justificaron los contactos del semanario ZETA que fue pues para evitarle un momento incómodo en el caso de que ella a su vez intentara cruzar a los Estados Unidos y que pues como Gobernadora se viera distraída en ese momento para retirarle la visa. Entonces, de una vez dijeron esa también está revocada, o sea, no puedes cruzar a los Estados Unidos y ya no hubo más información".

Adela Navarro explicó que al tratarse de datos personales, las autoridades no pueden dar mas detalles al respecto, pero confirmó que sí existe un proceso que tanto la Gobernadora y su esposo deberán continuar con el Departamento de Estado.

"No hay información respecto de todos estos trámites y estas revocaciones de manera pública porque se trata de datos personales y confidenciales entre la autoridad que emitió estas visas y pues las personas que recibieron estas visas. Sí hay un proceso que ellos van a tener que seguir con el Departamento de Estado, primero para conocer por por qué les fue retirada la visa y posteriormente para ver si la pueden recuperar".

Nancy Gómez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/nancy_gomez_y_manuel_gonzalez/