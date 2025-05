Trump aceptará avión de lujo regalado por Qatar; es un gesto de buena voluntad, dice

MADRID, 12 de mayo (EuropaPress).- El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, recibirá de parte de la familia real qatarí un avión Boeing 747-800 que usará como la aeronave oficial presidencial, el conocido como Air Force One, y que poco antes de finalizar su mandato pasará a formar parte de una fundación a su nombre.

La Administración Trump pretendía anunciar el regalo durante la gira por Medio Oriente que el Presidente iniciará esta semana y en la que visitará Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a la cadena de televisión estadounidense ABC News que el obsequio no se entregará durante este viaje.

El alto coste del avión supone una situación sin precedentes y plantea dudas acerca de la legalidad del regalo. En este sentido, fuentes citadas por dicho medio confirmaron que la oficina legal de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encargaron un informe que avaló la legalidad sobre la aceptación del regalo y su posterior paso a manos privadas del Presidente norteamericano.

"El hecho de que el Departamento de Defensa reciba un regalo gratis de un avión 747 para reemplazar temporalmente al Air Force One, de 40 años, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que paguemos el precio máximo por el avión", manifestó Trump desde su cuenta en Truth Social.

El modelo de ese avión comercial está valorado en unos 400 millones de dólares, según recogió el diario The New York Times, y es conocido popularmente como el "palacio en el cielo".

La aeronave, de trece años de antigüedad, deberá ser modificada para convertirse en el avión oficial del Presidente de Estados Unidos. Actualmente, el Gobierno estadounidense cuenta con dos Air Force One que llevan en servicio desde los años 90.

En su primera legislatura, Trump ordenó la compra de dos nuevos aviones oficiales que debido a los retrasos en el proyecto no estarán listos hasta 2029.

Por otra parte, Donald Trump defendió este lunes que Qatar ha tenido un "gesto de buena voluntad" al regalar a Washington un avión de lujo Boeing 747-800 que se utilizará a partir de ahora como aeronave presidencial, si bien aseguró que no lo usará una vez termine su mandato.

Trump aseguró, no obstante, que no utilizará el avión tras dejar el cargo. "No es un regalo para mí. Es un regalo para el Departamento de Defensa", dijo, agregando que es una buena "contribución", teniendo en cuenta además que Estados Unidos "ayuda" a países de la región a mantenerse a salvo.

El regalo ha generado fuertes críticas en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se trata de un país extranjero, si bien el magnate republicano ha restado importancia al asunto al ser preguntado sobre si Qatar ha pedido algo a cambio.

La oficina legal de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encargaron un informe que avaló la legalidad sobre la aceptación del regalo, según informó la cadena de televisión ABC News.

