¿Zedillo, héroe? ¿Por qué ofender el 68, hito de izquierda? RADICALES dicen a Krauze

En esta edición de Radicales se abordó el texto de Enrique Krauze en el cual alaba a Ernesto Zedillo y lo califica como una herencia del movimiento de 1968. ¿Es Zedillo en realidad un héroe de México? ¿Por qué ofender el 1968, hito de la izquierda? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres, ofende al movimiento estudiantil de 1968, a la izquierda y todas aquellas personas que participaron y sufrieron en carne propia la represión, al afirmar que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León es el verdadero hijo del 68, tal y como sostiene en un texto publicado en el diario Reforma, sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía Madrid y Héctor Alejandro Quintanar.

"El verdadero hijo del 68", título que le da Enrique Krauze a su colaboración en el diario Reforma este domingo, plantea cómo un joven llegado de Baja California a la Ciudad de México a los 16 años se encuentra con un movimiento estudiantil y al inscribirse en la vocacional de la ciudadela, donde realmente está el origen del conflicto del 68, detona una represión que va creciendo hasta convertirse en un movimiento de carácter político y democrático. Krauze recupera no solamente la fotografía en donde aparece el joven Ernesto Zedillo siendo amenazado por un granadero, sino testimonios de Ernesto Zedillo contando qué se vivía en ese momento.

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar afirmó que el texto de Krauze, quien destaca por ser parte de un grupo intelectual que está en contra del Gobierno actual, deja claro la manera en que la oposición ve a México en la actualidad.

"Este texto sintetiza muy bien la manera de ver la política hoy en México de toda una degeneración, diría yo. Lo que dice Krauze de verdad es aberrante".

El académico señaló que uno de los grandes errores de este grupo es pensar que Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son personajes que van en contra de la democracia.

"Uno de los grandes errores de Krauze y de los transitólogos en general es pensar que los personajes protagónicos de la Cuarta Transformación, López Obrador y Claudia Sheinbaum, llegaron al poder burlándose de las reglas de la democracia para desde el poder destruirlas. Esto es absurdo, no tiene la menor de las evidencias porque olvidan, les guste o no les guste, que López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron partícipes de esas reglas que ellos sacralizan".

En este sentido, Alejandro Páez afirmó que la oposición sigue firme en su idea de que primero, el triunfo de López Obrador en 2018, y el de Sheinbaum son un error histórico.

"Para ellos sigue siendo un error tremendo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y obviamente el triunfo de Claudia Sheinbaum les parece un error tremendo de la historia, porque la historia que ellos habían planeado para este momento era otra. Ellos ya se habían anticipado a construir un futuro de México sin López Obrador, se habían encargado de construir los discursos suficientemente poderosos en todos los medios para destruir a López Obrador. El futuro que ellos planearon no incluía a López Obrador y mucho menos a Claudia".

El periodista cuestionó los motivos por los que Zedillo, un personaje que debería ser juzgado por los abusos y masacres cometidas durante su Gobierno, sea alabado por Enrique Krauze.

"Este Presidente que debió haber ido a La Haya lo convierten en el hijo del 68, la mayor de las causas de la izquierda contemporánea. Te dice todo, hay una perversión profunda en el artículo que debraya".

Por su parte, Álvaro Delgado ironizó sobre el texto de Enrique Krauze y aseguró que el historiador olvidó mencionar las conductas represoras del expresidente Zedillo.

"Para Krauze, Zedillo es la representación pura de la democracia, es casi la encarnación de San Miguel Arcángel, casi es un Dios. Para Krauze, como para otros que lo han estado ensalzando recientemente, no existieron conductas represoras como las que él sufrió en 1968 de parte de alguien que él aplaudió, Gustavo Díaz Ordaz".

Delgado indicó que los aportes de Ernesto Zedillo a la democracia fueron nulos y recordó que el priista se benefició de una elección fraudulenta.

"¿Qué se le debe a Ernesto Zedillo en términos democráticos? Que haya impulsado una reforma política derivada de una elección fraudulenta, que fue la suya en 1994. Los asesinatos políticos, él es beneficiario de uno, el de Colosio y el Ruiz Massieu y una terrible crisis de la que él es responsable y que para Krauze no existe".

Finalmente, Fabrizio Mejía Madrid señaló que calificar a un priista como Ernesto Zedillo como el hijo del 68 es una vulgaridad intelectual.

"Hacer que Zedillo, un priista que es del mismo partido que Díaz Ordaz, que Luis Echeverría y los demás, sea nombrado hijo del 68 es una vulgaridad intelectual, es armar ya con padecería lo que sea y me parece que es ofensivo y vulgar para la gente que sí estuvo en ese movimiento, la gente que sí padeció la cárcel, que estuvieron en Lecumberri".

El escritor aclaró que la participación de Zedillo en el movimiento del 68 fue un tanto circunstancial, pues en ese año el expresidente estudiaba en la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"Una cosa es que tú hayas estado en la escuela, en la vocacional, cuando transcurre el 68 y que haya una foto de un policía cuando te amenaza con una macana, como amenazaron a miles, eso es una cosa, pero eso no quita que Zedillo era del PRI, que Zedillo aceptó esas reglas, que ahora parece que no existieron, del partido único, de cómo no había oposición en México mas la que ellos llamaban leal".

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/