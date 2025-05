Ballet, conciertos, Colima y un festival de gastronomía toman la capital mexicana

¿Qué tal disfrutar de una tarde de ballet en familia o de una función de teatro para los más pequeños? Este fin de semana hay varias opciones para toda la familia, desde actividades para niños hasta conciertos como el Tecate Emblema.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Este fin de semana, la Ciudad de México vibra con grandes actividades que involucran conciertos, gastronomía, danza y hasta teatro para los más pequeños de la casa. Aquí compartimos algunos de los eventos que pueden ser una opción para salir de casa y disfrutar de la capital.

Báilame un cuento: El Lago de los Cisnes

El Ballet de la Ciudad de México presentará "Báilame un cuento: El Lago de los Cisnes", en una edición especial de menor duración para que toda la familia pueda disfrutarla, además de incluir un narrador y contar con dos bailarines internacionales.

Para esta presentación, se contará la historia del Lago de los Cisnes dentro de otra historia, es decir, Enrique Chi será el Jefe de Foro que explicará a niños cómo ocurre todo en un teatro. El ballet original tiene una duración de 4 horas en su forma original, pero esta versión será de una hora y media con un intermedio.

¿Dónde? Báilame un cuento: El Lago de los Cisnes tendrá una única función en el Auditorio Nacional el domingo 18 de mayo a las 17:00 horas.

¿Cuánto? Los boletos se pueden adquirir en taquillas y Ticketmaster.

Sabor es Polanco

La edición de este año de Sabor es Polanco se realizará el sábado 17 y domingo 18 de mayo y contará con la participación de más de 70 restaurantes, habrán más de 400 platillos para degustar y más de 220 expositores. Además, el sábado 17 se reconocerá la trayectoria de dos chefs mexicanos que han puesto en alto la gastronomía mexicana: Ricardo Muñoz Zurita y Diana Beltrán.

Ricardo Muñoz Zurita ha sido una figura fundamental en la promoción de la gastronomía mexicana; fundador de los restaurantes Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo; es considerado como uno de los 24 top chefs de Latinoamérica, también es investigador y autor de importantes libros referentes a la gastronomía mexicana.

Diana Beltrán, la cocinera mexicana nacida en Acapulco, Guerrero, y destacada empresaria restaurantera; ha participado en diferentes ferias gastronómicas en Europa entre ellas FITUR 2015 y la Feria de Turismo de Berlín. De 2006 hasta 2024 ha ofrecido la cena de Navidad en el Vaticano representando a varios estados de la República Mexicana.

¿Dónde? Jardines del Campo Marte

¿Cuánto? Los boletos se adquieren a través de Ticketmaster y tienen un costo de 3 mil y 3 mil 200 pesos, más cargos por servicio.

Tecate Emblema

Este 16 y 17 de mayo del 2025 se realizará el Tecate Emblema, el festival contara con las presentaciones de David Guetta, Alanis Morissette, Pitbull, Will Smith, CD9 y Purple Disco Machin, entre otros.

Recuerda que los objetos permitidos son: lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones (pieza individual encerrada), medicamentos con receta, binoculares sin láser (sujetos a revisión), maquillaje en polvo, sombreros o gorras, gel antibacterial (en envases de 100 ml), cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables), banderas sin asta (máximo 1M de largo), bloqueadores solar (en envases de 100 ml), bolsas p mochilas que no excedan 10x15x30 centímetros (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC), bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 centímetros, bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas) y cangureras que no excedan 11x16 centímetros.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez Puerta 15 y 6 (Avenida Rio Churubusco. Puerta 5 Ciudad Deportiva, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos van de los 1 mil 290 pesos a los 2 mil 830 pesos (más cargos por servicio).



El Arbolito y la Abubilla

Este fin de semana, el Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández”, del Centro Cultural del Bosque, recibirá a los españoles Ajayu Dúo para presentar el cuento musical "Arbolito y la Abubilla".

"Arbolito y la Abubilla" es un espectáculo interactivo familiar “para llenar las infancias de música desde el primer latido”, conoceremos a Arbolito, a través de la voz y canto de la Abubilla, un ave que nos compartirá esta historia que busca recordar a cada espectador y espectadora lo importante que es dedicar nuestro tiempo a lo que amamos.

Este cuento está dirigido a bebés, niñas y niños de 0 a 5 años y contará con dos funciones gratuitas los días 17 y 18 de mayo de 2025 a las 12:30 horas en el Centro Cultural del Bosque.

¿Dónde? En el Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández”, del Centro Cultural del Bosque (Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada es libre.

Colima llega a Los Pinos

Este fin de semana los colores, sabores y tradiciones de Colima llegarán al Complejo Cultural Los Pinos para celebrar lo mejor de este pequeño gran estado del Pacífico mexicano. Del 17 al 19 de mayo, las y los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que reúne gastronomía tradicional, expresiones artísticas, danza, música en vivo, exposiciones artesanales y una muestra de los principales destinos turísticos de Colima.

La programación incluye presentaciones de sones y bailes típicos, talleres de barro y alfarería, conferencias sobre historia y patrimonio cultural, así como una deliciosa muestra gastronómica donde destacan platillos como el tatemado, los sopitos, el pan de Comala, las enchiladas dulces y la refrescante tuba colimota.

¿Dónde? Complejo Cultural Los Pinos (Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada gratuita.