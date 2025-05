"El Chapo" fue blanco de EU. Hoy su familia está allá y se habla de una colaboración

Los familiares de “El Chapo” que acaban de llegar a la Unión Americana se suman a la familia de “El Ratón”, su esposa e hijas, quienes desde hace tiempo se encuentran residiendo en territorio estadounidense, hasta donde se trasladaron las pocas semanas de la extradición de Ovidio.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- De ser el capo más buscado por el Gobierno de Estados Unidos, ahora “El Chapo” tiene a la mayoría de su familia viviendo en ese país. Su exesposa, hijas e hijos, nietos, nueras y hasta yernos se trasladaron voluntariamente hasta la Unión Americana, presuntamente, por un acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también se encuentra preso en Estados Unidos desde 2023.

En redes sociales han circulado imágenes que dan cuenta del momento exacto en que los familiares de exlíder del Cártel de Sinaloa cruzan hacia Estados Unidos, en donde, presuntamente eran esperados por autoridades de ese país, en respuesta a una solicitud por parte de Ovidio, también conocido como “El Ratón”, para trasladar a su familia hacia la Unión Americana con residencias permanentes.

Fue el periodista Luis Chaparro quien reveló detalles del traslado de los familiares de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense de máxima seguridad, al señalar que el pasado viernes 9 de mayo, 17 familiares del narcotraficante se entregaron al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

🚨 Según el periodista @LuisKuryaki, al menos 17 miembros de la familia de Joaquín #ElChapo Guzmán, líder del #CárteldeSinaloa, se entregaron el pasado 9 de mayo al @FBI en el puente fronterizo de San Ysidro. Entre los entregados se encuentran Griselda López, madre de… pic.twitter.com/ycDW4KY2rk — Eunice Rendón (@EuniceRendon) May 12, 2025

La entrega se llevó a cabo en uno de los puentes internacionales que unen a México con Estados Unidos, el puerto fronterizo de San Isidro, en el municipio de Tijuana, Baja California. Los familiares del narcotraficante fueron vistos arribando a dicho cruce hacia San Diego, con varias maletas en las que, presuntamente, llevaban de manera conjunta un total de 70 mil dólares en efectivo.

Entre las personas que se habrían entregado está Griselda López Pérez, exesposa de "El Chapo" y madre de Ovidio Guzmán López y de Joaquín Guzmán López. Además de una hija del exlíder del Cártel de Sinaloa, identificada como Griselda Guzmán López, el esposo de ésta; un nieto de Guzmán Loera, identificado como Archivaldo; así como “tíos, primos, etcétera”, dijo Chaparro en entrevista con el periodista Pascal Beltran del Río.

Esta entrega, presuntamente, forma parte de las negociaciones de Ovidio, también conocido como “El Ratón”, quien hace una semana ingresó un documento a su archivo en la Corte de Chicago y luego de que se diera a conocer que el hijo de “El Chapo” estaría dispuesto a declararse culpable, en una especie de acuerdo de cooperación al que habría llegado con las autoridades de la Unión Americana.

El pasado 6 de mayo, se dio a conocer que “El Ratón”, de 35 años de edad, se declarará culpable, el próximo 9 de julio de 2025, cuando comparezca de forma presencial ante la Jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Esto, luego de que la audiencia que estaba programada para el 12 de mayo de 2025, se canceló.

“El Gobierno deberá proporcionar al tribunal una copia de cortesía del acuerdo de culpabilidad, al menos tres días antes de la audiencia”, señaló la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, en un documento judicial del caso 1:09-cr-00383, en el que consta el acuerdo de culpabilidad al que llegó el capo sinaloense con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

Por ello, Guzmán López habría sido quien solicitó el traslado de sus familiares, quienes arribaron a territorio estadounidense bajo la figura de Parole, el cual, en contexto migratorio, es un permiso especial para personas que estarán por un largo tiempo en ese país, en donde se espera que sean reubicados.

“El Ratón” fue capturado en dos ocasiones en México. La primera ocurrió el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, pero debido a los disturbios que ”Los Chapitos” causaron en dicha ciudad, episodio que es conocido como “El Culiacanazo”, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador optó por liberarlo.

El 5 de enero de 2023, Guzmán López fue recapturado, otra vez en Culiacán y aunque se intentó replicar lo sucedido en 2019, el Ejército Mexicano logró asegurar a “El Ratón“, quien fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano“, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos, el 15 de septiembre de ese mismo año.

Los familiares de “El Chapo” que acaban de llegar a la Unión Americana se suman a la familia de “El Ratón”, su esposa e hijas, quienes desde hace tiempo se encuentran residiendo en territorio estadounidense, hasta donde se trasladaron las pocas semanas de la extradición de Ovidio, quien fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago -donde Agencia Federal de Prisiones​ (BOP, por sus siglas en inglés).

Aunque en un inicio “El Ratón” se declaró inocente de los cargos que se le imputan, habría cambiado de opinión, ya que presuntamente, estaría por entrar en un programa de testigos protegidos junto con su hermano Joaquín Guzmán López, quien también está preso en Estados Unidos luego de entregar a Ismael, “El Mayo”, Zambada, también exlíder del Cártel de Sinaloa.

El 18 de septiembre de 2023, Guzmán López compareció ante la Juez Johnson Coleman, en la Sala 1241, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Durante la audiencia, con la ayuda de un intérprete, el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa se declaró inocente de narcotráfico y lavado de dinero. “El Ratón” renunció a su derecho a una audiencia de detención y se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza.

Ovidio enfrentaba cinco cargos en el Distrito Federal Norte de Illinois eran: 1) Conspiración para distribuir en Estados Unidos cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana. 2) Empresa Criminal Continua. 3) Importar, fabricar y distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana. 4) Conspiración de lavado de dinero ilegal. 5) Posesión de arma de fuego.

Estas acusaciones se sumaban a otros seis delitos que se presentaron formalmente en el Distrito Federal Sur de Nueva York: actividad criminal continua, conspiración para importar fentanilo, conspiración para distribuir fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para cometer lavado de dinero.

El narcotraficante sinaloense es miembro de “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”; y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”; así como a Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”; y el propio “Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos tres últimos ya presos.

Este 13 de mayo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), confirmó que los familiares de “El Chapo” se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, hecho que, dijo entrevista con Ciro Gómez Leyva, formó parte de “una negociación con el Departamento de Estado” de la Unión Americana y afirmó que esta familia no era buscada por el Gobierno de México, lo que permitió dicho acuerdo.

Hasta el momento de esta nota, la Agencia de Seguridad del Gobierno estadounidense, US Marshals Service, no se ha pronunciado sobre este caso ni ha ahondado sobre las razones que llevaron a los familiares de “El Chapo” y “El Ratón” a trasladarse a Estados Unidos. No obstante, este lunes 11 de mayo, en México trascendió que, el pasado mes de febrero, otro de “Los Chapitos” se logró fugar por un túnel como su padre.

Se trata de Iván Archivaldo Guzmán, quien evadió su captura recurriendo a tácticas aprendidas de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, según un reportaje de The Wall Street Journal. Los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba detallaron que fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa, buscando al hijo de “El Chapo” Guzmán, quien evadió su captura por un túnel que estaba en un baño.

“El túnel se extendía tres cuadras hasta una casa deshabitada, según un funcionario mexicano familiarizado con la operación. Guzmán dejó más de 15 teléfonos prepago en la casa de seguridad, junto con computadoras portátiles, fotos familiares y una habitación llena de recuerdos deportivos, añadió el funcionario”, citan los periodistas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene clasificado a Guzmán como uno de los mayores traficantes de fentanilo del mundo, por lo que las autoridades de la Unión Americana ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

– Con información de Zeta

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.