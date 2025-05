Marina del Pilar niega que EU haya congelado sus cuentas bancarias "no existen", dice

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, calificó la información como falsa y sin sustento, señalando que nunca ha tenido cuentas en el extranjero.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, rechazó que existan cuentas bancarias cancelaras con su nombre, ya que aseguró que éstas no existen, luego de que algunos medios y periodistas difundieran esta información. Apenas el 11 de mayo se dio a conocer que el país vecino revocó la visa a la mandataria local.

Desde sus redes sociales, la mandataria estatal calificó los rumores como falsos y destacó que nunca ha tenido cuentas bancarias en el extranjero, por lo que hizo un llamado a la población de no creer en información fugaz sin ser confirmada.

Sin embargo, sostuvo que, pese a las especulaciones, seguirá desempeñando su cargo con firmeza, en lo que se aclaran los hechos: “Continuaré caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita”, concluyó en su mensaje.

No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero. Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente NO EXISTEN CUENTAS EN EL… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 13, 2025

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó públicamente a la Gobernadora de Baja California, al señalar que, pese a los rumores surgidos tras el retiro de su visa, no existen indicios de cuentas bancarias congeladas en la Unión Americana, bajo el nombre de Marina del Pilar, o de su esposo, Carlos Torres.

“Algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas, hablamos con la Gobernadora y nos dijo que no tiene cuentas en el extranjero, es información de la gobernadora”, lanzó la mandataria en su conferencia matutina de este martes.

Añadió que, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido explicación alguna sobre la medida; sin embargo, hizo hincapié en que se trata de un tema privado y personal, por ende no puede revelarse mayor información sobre el caso.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, no tiene cuentas congeladas en el extranjero. pic.twitter.com/KTe0MB4kVw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 13, 2025

Niegan entrada de Gobernadora estatal y esposo a EU

Este domingo, Carlos Torres Torres, esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y encargado de proyectos estratégicos en Mexicali y Tijuana, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa para cruzar al país vecino.

Sin embargo, Torres Torres no precisó muchos detalles sobre el incidente, pero aclaró que no se trata de una investigación de carácter penal en su contra.

“Fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”, refiere parte del comunicado donde precisó tener la conciencia tranquila.

Más tarde, Marina del Pilar reveló que también recibió una información “similar”, aunque no confirmó que le haya sido retirado su permiso para que, como extranjera, pudiera entrar a Estados Unidos.

“Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no es sólo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”, agregó.

A raíz de ello, Marina del Pilar afirmó que se trata de algo meramente administrativo y no responde a algún delito cometido de su parte.

"Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará", apuntó la Gobernadora.