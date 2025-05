Teatro, cine y moda ¿algo más? La Ciudad de México lo tiene todo este fin de semana

Ante la pregunta de a qué dedicar nuestra atención este fin de semana, dejamos algunas opciones para disfrutar de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Este fin de semana la capital mexicana tiene opciones imperdibles como la proyección gratuita de una cinta que ha conmovido a muchas personas.

Cine Club IPN: Memorias de un caracol

En el marco del 89 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se proyectará de manera gratuita la película Memorias de un caracol en el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" el viernes 23 de mayo de 2025 a las 17:00 horas.

Memorias de un caracol (Australia, 2024) del director Adam Elliot, narra la historia de Grace Pudel, una joven melliza nacida de manera prematura, algo introvertida, amante de la lectura y con una fascinación especial por los caracoles. Al morir su madre, Grace y su hermano gemelo Gilbert quedan al cuidado de su padre.

¿Dónde? Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07700 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre, cupo limitado.

Bodas de Sangre

La obra Bodas de sangre se presenta en el Foro Shakespeare; una de las obras más significativas de Federico García Lorca, bajo la dirección y adaptación de Angélica Rogel. Una historia que lleva al límite las complejidades del amor y las relaciones humanas, bajo las actuaciones protagónicas de Ángeles Cruz, Ana Guzmán Quintero, Miguel Tercero y Romanni Villicaña.

¿Dónde? Foro Shakespeare, funciones viernes 20:30 horas, sábado 19 horas y domingo 18 horas.

¿Cuánto? 600 pesos.

Antonio. Moda indomable.

La exposición "Antonio. Moda indomable" incluye bocetos, fotografías, atuendos, películas y revistas del ilustrador de moda Antonio Lopez (1943–1987) provenientes de The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, del Art Center College of Design y colecciones privadas.

Antonio Lopez trabajó con grandes diseñadores de moda como Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Kenzo, Missoni y Versace; sus creaciones estuvieron en pasarelas y llegaron hasta el estilo cotidiano, dio origen a lo que hoy se conoce como street fashion de finales de los años setenta y ochenta.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo es de 150 pesos, con credencial INAPAM, de profesor o estudiante, cuesta 75 pesos.

"Tu Yo del Futuro"

"Tu Yo del Futuro" es la nueva sala del Museo Interactivo de Economía (MIDE), un espacio creado en colaboración con Profuturo que ofrece una innovadora experiencia diseñada para que niñas, niños, jóvenes y hasta adultos aprendan y reflexionen acerca de cómo las decisiones que se toman hoy pueden transformar el mañana de cada persona.

En esta sala se pueden encontrar ruletas interactivas que conectan escenas cotidianas con temas clave como el ahorro, el crédito y los seguros.

Una infografía grande pregunta "¿Qué hay detrás de tus decisiones financieras?", esto para hacer énfasis en que cada elección económica deja una huella en nuestro futuro.

¿Dónde? Museo Interactivo de Economía (MIDE) (C. de Tacuba 17, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada al museo tiene un costo de 160 pesos.

Peter Pan Que Sale Mal

Peter Pan que Sale Mal es una obra muy divertida, en la que ocurren "accidentes" (todo está bien y es parte de la obra) que llevan a los actores a tratar de resilver, aunque a veces se les olvidan los diálogos, la escenografía se cae o se va la luz.

¿Qué pasa en esta obra? El grupo de actores de la Universidad Tecnológica de Tlalpan se reúne para dar vida a la historia de Peter Pan, sin embargo, parece que en esta producción todo se caerá, se romperá y todo lo malo que pueda pasar, pasará, a pesar de los esfuerzos de cada uno de los actores.

¿Dónde? Foro Cultural Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México).

¿Cuánto? De 877 pesos a 1 mil 500 pesos aproximadamente.