Los hermanos Menéndez son sentenciados nuevamente con opción de libertad condicional

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes se encuentran en prisión por asesinar a sus padres en 1989, obtuvieron este martes una victoria legal ante la modificación de su sentencia, la cual se reduce de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una de 50 años o más.

El Juez Michael Jesic, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, estableció que los hermanos pueden ser elegibles para libertad condicional bajo la Ley de delincuentes juveniles de California, debido a que cometieron el delito antes de los 26 años. Sin embargo, la junta del estado aún debe decidir si los libera de prisión o no.

"Creo que han hecho lo suficiente en estos 35 años como para que algún día tengan la oportunidad [de salir en libertad]", afirmó el magistrado durante la audiencia celebrada en Los Ángeles, California.

Durante la sesión, los hermanos se dirigieron a la corte a través de una videollamada desde la prisión donde se encuentran en San Diego, Estados Unidos, en donde se encuentran recluidos. El primero en hablar fue el mayor de los hermanos, Lyle, quien mostró una "profunda vergüenza" por los actos que cometió cuando era adolescente.

District Attorney Nathan Hochman speaks on the first day of a two-day resentencing hearing for Lyle and Erik Menendez. pic.twitter.com/VZNMty7I8J

En tanto, Erik, de 54 años, también afirmó estar consciente de sus acciones: "Disparé cinco veces a mis padres, y fui por más munición. Le mentí a la policía, a mi familia. Lo siento mucho", reportaron los periodistas.

Más tarde, Anamaria Beralt, prima de los hermanos y una de las principales defensoras de su causa, destacó al concluir la audiencia que las palabras de sus familiares fueron "conmovedoras", por lo que se mostró contenta de que todo el mundo las haya "podido escuchar".

#BREAKING: A judge has resentenced Lyle and Erik Menendez to 50 years to life, making them immediately eligible for parole.

The brothers killed their parents Jose and Kitty Menendez in their Beverly Hills home in 1989 pic.twitter.com/N8SF5Ukk12

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) May 14, 2025