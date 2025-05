MrBeast tenía permiso de grabar: Sheinbaum; pide al INAH explicar condiciones

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que el youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, recibió permiso para grabar en diversas zonas arqueológicas del sureste mexicano; sin embargo, pidió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicar las condiciones bajo las que se dio la autorización.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo se comprometió a "averiguar exactamente" qué pasó para esclarecer la controversia que se desató en redes sociales por el acceso que se le dio a MrBeast para hacer el contenido que subió a su canal de YouTube.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró el lunes que la grabación del video publicado por Jimmy Donaldson, MrBeast, se realizó con los permisos correspondientes y bajo supervisión para garantizar la protección del patrimonio arqueológico.

El material publicado el 10 de mayo tuvo lugar en las zonas de Calakmul, Campeche, y Chichén Itzá y Balamcanché, Yucatán, de acuerdo con solicitudes formales de la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos estatales.

Según el INAH, el video de MrBeast incluye postproducción que altera los hechos, ya que el equipo de producción no descendió desde un helicóptero, no pernoctó en los sitios ni tuvo en su poder una máscara prehispánica auténtica.

A su vez, desmintió que se haya realizado el vuelo de un dron dentro de "El Castillo", pues, indicó, la grabación aérea se efectuó fuera de la zona arqueológica.

El INAH agregó que, aunque el contenido del youtuber presenta información tergiversada, "la difusión de estos materiales puede generar interés en las culturas ancestrales, pero es importante que las interpretaciones se apeguen al conocimiento científico".

A pesar de la polémica sobre el contenido del video, el INAH reafirmó que en todo momento personal del organismo supervisó que se respetaran las medidas de seguridad y que no hubiera afectación al patrimonio.

We explored dozens of 2,000 year old ancient temples in the new video to see what’s inside. One of my favorite vids 😀 pic.twitter.com/hP89wAzz7r

— MrBeast (@MrBeast) May 10, 2025