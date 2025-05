Marina del Pilar se queda en la Conago: "no se necesita visa para ser Gobernadora"

Estados Unidos revocó la visa a la Gobernadora de Baja California, y a su esposo, Carlos Torres Torres, el pasado fin de semana, lo que provocó una lluvia de cuestionamientos de la oposición y dudas sobre los motivos de dicha acción administrativa.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo este miércoles que para desempeñar su cargo no necesita una visa, como respuesta a la polémica desatada esta semana tras darse a conocer que el Gobierno de Estados Unidos les canceló, a ella y a su esposo, dicho documento necesario para ingresar al territorio estadounidense.

“A ver... en ninguna parte dice que un Gobernador tiene que tener visa, en primer lugar; hay millones de mexicanos, de bajacalifornianos que han vivido sin visa toda su vida. Yo estoy muy tranquila, vamos a seguir trabajando, de frente, con mi agenda pública. Tengo un gran Secretario de Seguridad y vamos a seguir trabajando en el tema. Yo tengo la conciencia tranquila”, señaló en una conferencia de prensa.

La Gobernadora, quien también encabeza la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), sostuvo que la cancelación de su visa no tiene nada que ver con la investigación de un delito, y agradeció el apoyo de las y los gobernadores, así como de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras restarle importancia al asunto, comentó: "Voy a seguir trabajando... hay muchos proyectos binacionales. Soy la única Gobernadora de Baja California que ha trabajado, que ha invertido en proyectos para ambos lados de la frontera y lo vamos a seguir haciendo”.

Sheinbaum respalda a Gobernadora

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no había motivos para que la Gobernadora de Baja California no participara en las mesas de seguridad de dicha entidad, como lo solicitó, un día antes, Lizbeth Mata Lozano, exdiputada federal y dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que no había información respecto a la cancelación de la visa a Ávila Olmeda y a su esposo, más allá de lo que la Gobernadora había dado a conocer, porque, según la Presidenta, se trataba de un asunto privado, tal como se lo informó la Embajada de Estados Unidos en México.

“¿Y por qué?, ¿y por qué?, ¿qué argumento tienen? Lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa, y que la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado”, enfatizó la mandataria nacional.

“No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado, eso es todo lo que sabemos”, insistió Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo Federal cuestionó que “estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí este que Marina no participe en las mesas de seguridad, ¿qué argumento tienen? Ninguno”.

Sheinbaum Pardo agregó que ningún otro mandatario estatal o político mexicano le había informado sobre el retiro de la visa estadounidense, y precisó que el Gobierno de EU no daría más información al respecto.

“No y no lo van a informar por este tema, o sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado, entonces no es algo que tenga que ver con, así lo tienen ellos en su regla, entonces no, no tendrían por qué, según ellos, ahora si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno, pues tendrían que informarlo, ¿verdad?”, sostuvo la Presidenta.

Américo Villarreal niega cancelación de su visa

Por otro lado, Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas desde el 1 de octubre de 2022 y militante del partido Morena, aseguró este miércoles que no tenía ninguna notificación de parte del Gobierno de Estados Unidos de que le hayan retirado su visa para ingresar a dicho país. Precisó que se enteró del asunto a través de las redes sociales.

“Yo lo único que les podría decir es que a título personal, yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido”, respondió el mandatario estatal, a cuestionamientos de reporteros, tras asistir al Primer Congreso Internacional Hacia un sistema de salud integral y humanista en Tamaulipas, llevado a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

“Bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales, su conocimiento y esa fuente de información”, subrayó el Gobernador tamaulipeco ante los rumores que se difundieron, un día antes, respecto a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), lo notificó a él y a su familia de la revocación de sus visas debido a una investigación federal en EU.

La noche del 13 de mayo de 2025, la Vocería de Seguridad Tamaulipas rechazó dicho rumor, modificando al menos tres versiones de una publicación realizada a través de su cuenta de la red social X.

“Ante la información que circula en redes sociales, sobre la supuesta revocación de la visa al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información no confirmada por ninguna autoridad”, aseveró la institución estatal, que primero había indicado que se trataba de información no confirmada por ninguna autoridad, por lo que pidió documentarse por medio de los canales oficiales en torno al tema y recomendó a la población no difundir datos incorrectos. Versión que borró en dos ocasiones.

