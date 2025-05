Las academias "militarizadas" se expanden en México: operan en opacidad y sin reglas

La situación quedó en evidencia en las últimas semanas, con el caso del niño Erick, que murió en el campamento realizado por "Ollin Cuauhtémoc", una escuela militarizada ubicada en el centro de la Ciudad de México y que llevó a los menores a un campamento en el estado de Morelos sin solicitar los permisos adecuados. Esto destapó una serie de omisiones de la escuela, que van desde el registro propio de sus actividades hasta denuncias por abusos graves.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– La muerte de Erick Torbellín, un niño de 13 años que falleció en un campamento realizado en Morelos por su escuela, la Academia Militarizada Ollin, ha destapado un vacío legal y una serie de omisiones por parte de las autoridades ante este tipo de colegios, que no están regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sino por la de Educación Pública (SEP) y que operan en las lagunas que deja la ley.

"La existencia de estas escuelas que venden un modelo militarizado se encuentran en un limbo jurídico, pero esencialmente en la omisión de las autoridades. De acuerdo a la normativa mexicana, la conceptualización jurídica de escuela militar le corresponde a la Sedena, todo aquello que no esté bajo gestión o administración de la Sedena no podría atribuirse este carácter de escuela militar. En consecuencia la SEP, que es la que entrega los registros de reconocimiento de validez oficial incumple con la ley y es omisa. Permite la venta de un producto milagro que no tiene mecanismos de control y supervisión", explicó a SinEmbargo Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia.

"Primero porque la SEP no es un ámbito militar, segundo porque si la Sedena no supervisa esas escuelas entonces quién las supervisa. Se venden en una especie de trampa narrativa, es una lógica de ‘modelo Montessori, escuela activa, incluso religiosa’, y desde ahí juguetean con ese tema. La SEP mantiene esta omisión en una perspectiva no solamente de incumplimiento de su obligación de supervisión, sino que aquí llegamos al corazón de este modelo que vende", añadió.

Hasta el cierre de esta edición, la SEP no respondió a las consultas de este medio sobre los cuestionamientos a su capacidad para supervisar y registrar a este tipo de instituciones educativas.

Escuelas que prometen "disciplina militar"

La situación quedó en evidencia en las últimas semanas, con el caso del niño Erick, que murió en el campamento realizado por "Ollin Cuauhtémoc", una escuela ubicada en el centro de la Ciudad de México y que llevó a los menores a un campamento en el estado de Morelos sin solicitar los permisos adecuados. Esto destapó una serie de omisiones de la escuela, que van desde el registro propio de sus actividades hasta denuncias por abusos y tortura.

La Fiscalía General de Morelos anunció el fin de semana pasado la detención de Angélica “N” y Juan Carlos “N”, directores de la academia militarizada, por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Erick.

Por su parte, el 3 de mayo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) presentó una denuncia por violencia familiar equiparada en contra de "Ollin Cuauhtémoc", institución que se encuentra en el centro de las investigaciones. La denuncia señala presuntas vejaciones, castigos extremos y arrestos impuestos a ocho menores por parte de la academia.

Pero esta escuela no es la única.

Una simple búsqueda e internet arroja una serie de escuelas, academias, instituciones y otras, de todos los niveles escolares, con una "formación militarizada". Así se vende la misma Ollin Cuauhtémoc: "Para niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es una actividad permanente, que se lleva a cabo los días sábado y se rige bajo la disciplina militarizada y los altos valores éticos para formar seres humanos de excelencia. Con aprendizaje de trabajo en equipo, primeros auxilios, defensa personal protección civil, rescate, rappel, tombling, pirámides humanas, labores altruistas, campismo, etc".

La escuela Jaguares de América presumen, por su parte, de ser "una escuela de nueva creación que ofrece Bachillerato General, incorporado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México con Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) CCT 15PBH0224B, donde el personal docente y los instructores cuentan con más de 25 años de experiencia en este nivel educativo".

Agrega: "Fomentamos la excelencia educativa y prestamos atención al fortalecimiento de valores y virtudes a través de una Instrucción Militarizada, así como en el desarrollo de hombres y mujeres autodisciplinados con el deseo de superación personal". Docenas de estas escuelas se pueden encontrar en internet y en redes sociales.

El modelo de "escuela milagro" tipo militar, detalla Pérez García, está colocado en dos grandes grupos que la organización ha identificado: en familias que ya tienen trayectoria profesional en el ámbito militar y van tratando de encausar a sus hijos, sobre todo varones, en esa dinámica. Otras familias vienen de una visión sustentada en el maltrato y la violencia que suponen que la conducta de sus hijos, particularmente varones, puede ser regulada a partir de una disciplina rígida, como este tipo de modelo que se vende.

"Estos modelos han sido profundamente cuestionadas precisamente porque se ha sustentado, documentado y hay muchas denuncias no sólo en México sino en general, están basados en la humillación, el maltrato, la tortura y hay muertes que se han derivado de ellos. "El caso de Ensenada obligó a reformas hace un par de años para prohibir las novatadas", agregó. Se trata del caso de una "novatada" que obligó a siete jóvenes soldados a lanzarse al mar a pesar de las difíciles condiciones metereológicas y por el cual perdieron la vida.

Sin embargo, la diferencia es que aquella escuela sí estaba bajo el control de la Sedena.

En el caso de escuelas que se venden como "militarizadas" o bajo esa disciplina o filosofía son, en teoría, avaladas por la SEP, que no tiene capacidad para vigilarlas correctamente. El problema se ahonda cuando se desconoce cuántas academias de este tipo existen.

"Si tu buscas las escuelas que están registradas encuentras un directorio genérico de la SEP, no por modelos, certificaciones y demás. Creo que tendríamos que ser explícitos y prohibir cualquier modelo militarizado, salvo el que está establecida en la Ley del Colegio Militar y Sedena, el resto debería estar prohibido, porque todo lo demás lo valida la SEP y es un producto milagro, porque las personas que están ahí no tienen las capacidades, ni la formación ni el aval de Sedena", explica Pérez García.

Escuelas militarizadas violan derechos de las infancias

El experto considera que este tipo de instituciones, además de la opacidad y las lagunas legales en las que se manejan, violan los derechos de las infancias. "La Convención de los Derechos del niño y la niña dicen que tienen derecho a una vida libre de violencia y se extiende a una vida libre de guerra. Si bien las familias pueden acompañar el proceso, es el derecho de los niños y niñas a la educación. Esta concurrencia con la vida libre de violencia no empata con una educación militarizada, menos aún si está acompañada de una ideologización militarizada", explica.

"Esta referencia a la visión terrible de Estados Unidos las milicias, no sabemos, no hay supervisión, no hay estudio, y es por ello muy grave que la SEP siga siendo omisa con esto. Por otra parte, necesitamos identificar los otros modelos o las otras escuelas privadas con este Registro de Validación Oficial, más allá de si sea o no militarizada, ya que se presentan muchas denuncias, por ejemplo en preescolar, de violencia sexual organizada en las escuelas. Y la SEP ha guardado silencio. Aunque es un caso diferente, habla de la omisión sistemática de la Secretaría para garantizar la supervisión de los establecimientos escolares donde se venden estos servicios educativos y los niños y niñas no tienen la certeza de si están bien supervisados", concluyó.

El experto considera que, debido a este vacío en que operan, y que ha saltado a la vista con el caso de Ollin Cuauhtémoc, no sólo esta academia militarizada debe ser cerrada y quedarse sin licencia, sino que la SEP debe rendir un informe de estas escuelas con registro oficial que ofertan un servicio con modelo militarizado y estas escuelas tendrían que transitar a otro modelo. "Esperaríamos que la propia SEP pueda insistir en que no se pueden registrar este tipo de escuelas que venden productos milagro", insistió Pérez García.

