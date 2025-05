VIDEOS destapan abusos contra abuelitos en asilo de SLP. Fiscalía abre investigación

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo/Pulso).– En una grabación, una abuelita es ahorcada. En otra, un abuelo llora mientras ve cómo a su lado una de sus compañeras es atacada. En uno más, se escucha cómo dos sujetos se burlan y aprietan a otra abuelita. Son imágenes captadas al interior de la Residencia Santa Sofía, de San Luis Potosí, una casa para personas de la tercera edad que de acuerdo con estas imágenes y otros testimonios maltrata a los inquilinos por diferentes vías, e incluso ni siquiera hay dictámenes oficiales que respalden la legal operación del lugar.

“Yo quiero aclararles que aquí no hay ningún maltrato. Nosotros jugamos mucho con los abuelos. Entonces, más bien estos videos fueron recortados y manipulados a que se interpretara esto”, declaró a Milenio Televisión la propietaria de la estancia Águeda Rodríguez, quien es la persona que fue captada en estos videos atacando a los adultos mayores.

Sobre el caso de los adultos mayores maltratados en la Residencia Santa Sofía, me parece indignante lo que está ocurriendo, este asilo no pertenece a Gobierno del Estado, es particular. Pediré a la @FiscaliaSLP que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones pertinentes… https://t.co/3gfTPHjq1k

— Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 15, 2025