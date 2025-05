Trump manda a la frontera con México más equipo y militares que nunca en la historia

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– Los periodistas Eric Schmitt y Helene Cooper dicen que en los últimos cuatro meses, el Pentágono ha enviado miles de soldados en servicio activo y vehículos de combate blindados Stryker a la frontera con México para enfrentar lo que su Presidente, Donald Trump, declaró el primer día de su mandato como una “invasión” de migrantes, cárteles de la droga y contrabandistas. “Pero eso no es todo. El ejército también ha enviado aviones espía U-2, drones de vigilancia, helicópteros e incluso dos buques de guerra de la Armada para vigilar las fronteras y las costas las 24 horas del día”, dicen.

De acuerdo con The New York Times, esta acumulación de fuerzas subraya “cómo Trump está rompiendo con la práctica de sus predecesores de limitar la mayoría de los despliegues a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México a un pequeño número de soldados en servicio activo y reservistas. Al final del Gobierno de Joe Biden había en la frontera unos dos mil 500 soldados en servicio activo. Ahora hay unos ocho mil 600”.

El diario recuerda que el Senador Jack Reed, de Rhode Island, el principal demócrata en el Comité de las Fuerzas Armadas, dijo al Senado el 8 de mayo que un batallón de Marines había estado tendiendo kilómetros de alambre de púas por las montañas de California. Las tripulaciones aéreas de la Marina están sobrevolando el desierto con P-8 Poseidons, los aviones de caza submarina más avanzados del mundo. Los dos destructores de la Marina merodean frente a la costa occidental y en el Golfo de México, buscando embarcaciones de migrantes en el agua.

¿Sirve de algo? El gasto, ¿es redituable para Estados Unidos? Varios comandantes y algunos soldados destacados a lo largo de la frontera dijeron a The New York Times que sí. Lo usan como entrenamiento militar. “Están utilizando muchas de sus habilidades —planificación de rutas, ensayos de misiones, patrullas, vuelos de vigilancia— en el mundo real contra las bandas criminales de contrabandistas y los cárteles mexicanos de la droga, en vez de limitarse a practicar en sus bases de origen o en ejercicios”.

Los periodistas, junto con una fotógrafa, visitaron con soldados Arizona, Nuevo México y Texas. “La frontera estaba bastante tranquila. Los cruces, que disminuyeron drásticamente en los últimos meses del Gobierno de Biden, se han desplomado aún más desde que el Gobierno de Trump declaró su objetivo de obtener el ‘100 por ciento’ del control operativo de la frontera con México. En abril, unas ocho mil personas fueron detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera, una cifra inferior a las 128 mil personas de un año antes, según las estadísticas del Gobierno estadounidense”.

Sin embargo, “no se vislumbra el final de la misión militar en la frontera, que según el Pentágono ha costado 525 millones de dólares hasta la fecha. Los despliegues siguen creciendo en tamaño, alcance y sofisticación, incluso mientras prosigue el debate sobre los beneficios y los inconvenientes, y el ejército amplía sus autoridades territoriales para ayudar a interceptar a los migrantes”, dice el texto del Times.

Border security = National Security.

Thinking of crossing the border illegally? Think again. CBP’s partnership with @DeptofDefense in establishing National Defense Areas ensures that our border remains secure. pic.twitter.com/VnUdlYi7OR

— CBP (@CBP) May 9, 2025