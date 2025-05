El Capitolio detiene intento republicano por “pellizcar” el dinero de los migrantes

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Un grupo de republicanos frenó este viernes el proyecto de Ley impuestos y gastos impulsado por los republicanos, que contemplaba un impuesto del cinco por ciento a las remesas enviadas por migrantes al extranjero, la cual fue considerada como anticonstitucional y discriminatoria por parte del Gobierno de México.

Con 21 votos a favor y 16 en contra, los congresistas estadounidenses votaron en contra del plan fiscal y de gastos impulsado por el Presidente Donald Trump que incluía gravámenes a las remesas. De los votos emitidos cinco fueron del ala republicana, lo que sepulta el proyecto en el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja.

Lo anterior representa un fracaso para la Administración de Donald Trump, quien esta misma mañana pidió a sus colegas republicanos apoyar su proyecto de impuestos, al cual bautizó como "El Gran, Único y Hermoso Proyecto de Ley", que contemplaba la renovación de recortes de impuestos por el magnate en su primer periodo al frente de la Casa Blanca.

“¡Los republicanos DEBEN UNIRSE a favor de ‘¡EL ÚNICO, GRANDE Y HERMOSO PROYECTO DE LEY!’. No sólo recorta los impuestos a TODOS los estadounidenses, sino que expulsará a millones de inmigrantes indocumentados de Medicaid para protegerlo de quienes realmente lo necesitan. El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento del 65 por ciento en sus impuestos. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos ‘fanfarrones’ en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO! Es hora de arreglar el desastre que Biden y los demócratas nos causaron. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió en su cuenta de Truth Social.