Corruptos gobiernan EU: Bruce Springsteen. Y él es tonto y tiene cara de pasa: Trump

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a la estrella del rock Bruce Springsteen que es un "sobrevalorado", "más tonto que una piedra" y que tiene la cara "atrofiada" como "una pasa", en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en referencia a las declaraciones del cantante durante un concierto en Londres.

Springsteen también acusó a la Administración Trump de "abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte" y de "disfrutar sádicamente del dolor que infligen a los leales trabajadores estadounidenses leales".

OMG! Bruce Springsteen just demolished Trump on the opening night of his European tour in Manchester “America is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration!” Trump won’t like this one!!! pic.twitter.com/KsK9TIeTry

— Harry Sisson (@harryjsisson) May 14, 2025