ENTREVISTA ¬ Empresario no ha ofrecido disculpas a Tlaxcala por su ofensa: Senadora

En entrevista con "Café y Noticias" la Senadora Ana Lilia Rivera indicó que al interior del Grupo Parlamentario de Morena hubo disculpas sobre lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que no todos los Legisladores que aparecen en el video pidieron perdón.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- La Senadora de Morena Ana Lilia Rivera reiteró su exigencia para que el empresario José Luis Salinas ofrezca una disculpa al pueblo del estado Tlaxcala luego de que en días pasados se difundiera un video en donde aseguraba que era mejor dirigir el Metro de la Ciudad de México que ser Gobernador de dicho estado.

En entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa "Café y Noticias" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Aire, la legisladora de Morena señaló que a más de una semana de que se hiciera público el video, el empresario no se ha disculpado públicamente y aseguró que no le sorprende, pues dijo, estas personas sólo respetan a la gente que tiene dinero.

"Sabemos que él solamente hace un comentario donde dice que fue desafortunado lo que dijo, que reconoce la grandeza del estado de Tlaxcala, pero no hubo ninguna discípula pública al estado. Pero no nos sorprende, eso empresarios por lo general sólo sienten respeto por quienes tienen dinero o hacia quien les puede dar un beneficio".

Ana Lilia Rivera calificó el comentario como mediocre, ignorante y discriminatorio, pues dijo, evidencia la falta de conocimiento y de cultura del empresario respecto al estado de Tlaxcala. "Yo lo califico como un comentario desafortunado, pero además califiqué al personaje que hizo esta expresión como un hombre carente de conocimiento y de cultura, califiqué el comentario no sólo como desafortunado, sino mediocre, ignorante y discriminatorio porque durante muchos años los que vivimos en este maravilloso estado hemos luchado contra los estigmas que han borrado que han borrado a lo largo de la historia contemporánea la grandeza de la cultura y la historia tlaxcalteca".

Me dio curiosidad ver todos los videos del supuesto festejo de senadores morenistas por el nombramiento de @AdrianRubalcava como titular del Metro y me metí a la cuenta en IG. Resulta que esa reunión fue el 19 de marzo, cuando el empresario José Luis Salinas (el del “chiste”)… pic.twitter.com/yp0l7IBgnX — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 8, 2025

La Senadora Rivera lamentó que muchos empresarios sólo admiran a quienes les dan dinero, aun así, precisó que la iniciativa privada es bienvenida en Morena, "pero bajo las reglas de la generación de empleo, pero no en las amistades y en los contubernios que se construyen a través del financiamiento de campañas, del acompañamiento de dinero a cambio de algo porque eso fue lo que pudrió al régimen que estamos combatiendo y es lo que no podemos permitir en Morena".

"Lo que no se puede permitir que estas amistades en el fondo sean complicidades, ese es el hilo tan fino que se debe de cuidar que no se rompa, entre la cercanía de empresarios y políticos del movimiento, no solo para asegurar el beneficio del pueblo, sino para asegurar el beneficio de intereses de minorías. El proceso de transformación está en camino, pero hay muchas adversidades que debemos seguir combatiendo con profunda convicción para que el proceso de transformación no se pierda", expresó.

El pasado 7 de mayo, se hizo viral un video en donde el empresario José Luis Salinas afirmaba que dirigir el Metro era mejor que gobernar Tlaxcala al "destapar" a Adrián Rubalcava en su nuevo cargo.

Las desafortunadas declaraciones del empresario, dueño de la franquicia Pollo Feliz, se dieron en el marco de su cumpleaños, el pasado 19 de marzo, donde presumió tener como invitado especial a "mi hermano Adrián Rubalcaba, próximo director del metro de la ciudad de México (sic)".

En el video, publicado por el propio Salinas en su cuenta de Instagram, se puede observar al empresario michoacano junto a Rubalcava y el Senador de Morena Emmanuel Reyes.

“Por cierto, tenemos al próximo director del Metro. ¿Sabes qué? Les voy a decir una cosa: ser director del Metro, -ojalá que los de Tlaxcala no estén aquí-, es mejor que ser Gobernador de Tlaxcala”, dijo en tono de broma, lo que desató risas y aplausos de los asistentes al festejo.

Tras la difusión del video, el Gobierno de Tlaxcala exigió "respeto" y una disculpa pública. Sin embargo, el empresario no se ha pronunciado al respecto.

"No es correcto que bajo un argumento que no justificó las razones de por qué era mejor dirigir el Metro que gobernar un estado tan extraordinario nos evidenciara ante ese grupo de amigos, que igual que él de ignorantes consideran que la grandeza puramente se mide en el presupuesto y no en la historia", señaló la Senadora Ana Lilia Rivera .

Finalmente, la Legisladora indicó que el único de los personajes que estuvieron presentes en la reunión que ha pedido disculpas es Emmanuel Reyes, pues dijo, los demás senadores que estuvieron presentes, al no aparecer en primer plano, se desentendieron.

"Cuanto tuve conocimiento de este video no solamente hice la petición de una disculpa, sino también al interior del grupo parlamentario pedí a quienes estuvieron en esta reunión que se disculparan y sí lo hicieron. Al interior del grupo parlamentario hubo disculpas, no de todos. El Senador Emmanuel inmediatamente se disculpó. Los demás al no aparecer en el video hicieron que no aparecieron, al no aparecer en el primer plano hicieron que no estuvieron ahí".

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/