La primera mujer acusada en EU por ayudar a terroristas del narco (CJNG) es mexicana.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- María del Rosario Navarro Sánchez, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), capturada en el municipio de Magdalena, Jalisco, durante un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas, se convirtió en la primera ciudadana mexicana acusada formalmente en Estados Unidos de brindar presunto apoyo material a una organización “terrorista extranjera”. Se trata de la primera acusación, presentada en el Distrito Oeste de Texas, en la que la justicia estadounidense trata al CJNG como una organización terrorista, tras su inclusión en la lista de grupos designados como tales en febrero de 2025.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, la mujer, de 39 años, es señalada por haber conspirado para proporcionar granadas al CJNG, además de participar en tráfico de armas de fuego, contrabando de grandes cantidades de efectivo, tráfico de drogas y de personas. En el caso también fueron acusados Luis Carlos Dávalos López, de 27 años, y Gustavo Castro Medina, de 28, ambos mexicanos, por delitos similares.

Mexican national Maria Del Rosario Navarro-Sanchez has been charged in Texas with providing material support to the Cartel de Jalisco Nueva Generación, a group labeled as a foreign terrorist organization. Read more at https://t.co/syVbthOy05. #OperationTakeBackAmerica #WeAreATF pic.twitter.com/XWJtZE6OdB

