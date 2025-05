El exdirector del FBI es investigado por una presunta amenaza de muerte hacia Trump

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 16 de mayo (La Opinión).- El exdirector del FBI, James Comey, está siendo investigado por el Servicio Secreto después de que compartió y luego eliminó una publicación en las redes sociales que, según los republicanos, era una incitación a la violencia contra el Presidente Donald Trump.

El anuncio de la Secretaria Kristi Noem sigue a la publicación de Comey en Instagram de una imagen que mostraba el número “86 47” escrito con conchas de mar.

Presuntamente, “86” se usa en jerga con el significado de “matar” y “47” aludiría al número de Presidente de Estados Unidos de Trump.

El “Departamento de Seguridad Interior y el Servicio Secreto investigan esta amenaza y responderán apropiadamente”, agregó.

Comey escribió después en Instagram que se trataba de una “fotografía de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político”.

Trump sufrió un intento de asesinato en un mitin electoral en julio, que le causó una herida en la oreja. A lo largo de su carrera ha enfrentado otras amenazas.

Sin embargo, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo: “Investigamos enérgicamente cualquier cosa que pueda considerarse una amenaza potencial contra nuestros protegidos.

We vigorously investigate anything that can be taken as a potential threat against our protectees. We are aware of the social media posts by the former FBI Director & we take rhetoric like this very seriously. Beyond that, we do not comment on protective intelligence matters. pic.twitter.com/uhYSB7GYvt

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 16, 2025