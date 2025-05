World Press Photo suspende la autoría de la imagen "la niña del napalm" de Vietnam.

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS).- El World Press Photo ha suspendido oficialmente la atribución de "El Terror de la Guerra", la conocida fotografía tomada durante la Guerra en Vietnam que muestra a una niña vietnamita quemada por el napalm, al hasta ahora autor, Huynh Công 'Nick' Út, quien recibió en 1973 el Premio Pulitzer y el World Press Photo del mismo año.

El director ejecutivo de la organización, Joumana El Zein Khoury, explica que esta suspensión se debe a que, tras haber llevado a cabo una investigación, no hay pruebas que "confirmen o refuten claramente" la autoría original, a la vez que reconoce que hay "pruebas contundentes" de que la foto podría haber sido tomada por Nguyen Thành Nghê, corresponsal vietnamita de Associated Press.

Así, en el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, se asegura que esta retirada se mantendrá vigente a menos que se presenten nuevas pruebas que confirmen claramente la autoría original y explican que ahora la fotografía --propiedad de AP-- llevará una nota revisada.

The World Press Photo of the Year in 1973 was awarded to Associated Press photographer Nick Út for the photograph ‘The Terror of War’. This attribution has now come under serious question. Read more: https://t.co/iGBhWQPXh6 pic.twitter.com/2IEYAOKB61

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) May 16, 2025