Entrevista ¬ Un arancel a las remesas solo pegará al consumo en EU: Senadora Ramírez

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- La Senadora Julieta Ramírez Padilla afirmó que el imponer un arancel a las remesas que envían millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos afectará al consumo local pues, dijo, nuestros paisanos gastarán menos para poder enviar más dinero a sus familias.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Legisladora de Baja California por Morena calificó la propuesta como cruel, pues considera que afecta a uno de los sectores más vulnerables y que más riqueza genera a Estados Unidos.

"Somos enormemente afectados por este apartado en especial. Es hostil en general a las poblaciones que menos tienen. Es terrible pensar que los grandes oligarcas del mundo, Donald Trump, Elon Musk estén queriendo cobrarle a nuestros hermanos migrantes a partir del trabajo que ya realizaron, es un trabajo ya pagado. El hecho particular de las remesas viola el tratado de libre comercio, es inconstitucional en Estados Unidos, es además muy cruel", expuso la Senadora.

Julieta Ramírez detalló que con la medida, en caso de ser aprobada, los principales afectados serán los migrantes que viven en Estados Unidos pues ellos terminarán asumiendo el costo extra.

"Si se gravan las remesas es muy probable que al final del día el paisano que está en Estados Unidos termine mandando el dinero aunque le cobren. Es decir, que la persona que vive en Estados Unidos asume el costo de la remesa y por lo tanto se traduce en un menor consumo en ese país", planteó.

Durante su conferencia matutina del 14 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta impulsada en Estados Unidos para imponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas, y celebró que el Senado haya respondido de manera unánime con una carta firmada por todos los partidos políticos.

“Ayer se planteó en una Comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con el cinco por ciento, y fíjense que ahí estamos de acuerdo todos en que no”, declaró.

“Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no”, indicó la titular del Poder Ejecutivo. “Incluso hay estados que ya gravan las remesas. Ahí todos dijeron: ‘No. A ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia. Es discriminatoria’”, añadió.

La iniciativa promovida por el republicano Jason Smith, denominada The One, Big, Beautiful Bill, busca imponer un gravamen del cinco por ciento a las remesas que envían los migrantes a sus familias.

Este día, un grupo de republicanos frenó el proyecto de Ley impuestos y gastos impulsado por los republicanos. Con 21 votos a favor y 16 en contra, los congresistas estadounidenses votaron en contra del plan fiscal y de gastos impulsado por el Presidente Donald Trump que incluía gravámenes a las remesas. De los votos emitidos cinco fueron del ala republicana, lo que sepulta el proyecto en el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja.

Al respecto, Julieta Ramírez insistió en que la medida es cruel y recordó que el dinero que obtienen los mexicanos por su trabajo en territorio estadounidense ya pagó impuestos, sean documentados o indocumentados.

"Es ese nivel de bully, en donde a quienes se busca afectar es a los más vulnerables son. No se les reconoce en absoluto la aportación que hacen los migrantes a sectores esenciales de la economía estadounidense".

Finalmente, la Senadora señaló que el salario que reciben los migrantes en Estados Unidos no es proporcional al trabajo que realizan.

"Las remesas son el 20 por ciento de los recursos de los migrantes en Estados Unidos, el otro 80 por ciento se queda como consumo. Aún así el salario que reciben no es proporcional a la riqueza que le generan a ese país, es su mano de obra más básica. A mí me parece que estar golpeando a ese sector no abona a la economía ni a la dignidad de nuestros hermanos paisanos y de se país".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/