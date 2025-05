Golpes y amenazas silenciaron a abuelos del asilo en SLP. Sus familias piden justicia.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Abuelitos con heridas abiertas sobre cicatrices, golpes y escoriaciones fueron algunos de los hallazgos con los que encontró la Coordinación Estatal de Protección Civil al ingresar a la Residencia Santa Sofía de San Luís Potosí (SLP) para rescatar a 10 adultos mayores. Familiares denuncian que los ancianos, que llevaban más de cinco años en el asilo, también recibían malos tratos, eran sedados y forzados a callar todas estas vejaciones.

En las fotografías compartidas por Protección Civil se puede observar a un abuelito con una herida abierta en el brazo de varios milímetros de espesor y que salta a la vista por el tejido de color rojo que no ha cicatrizado. Junto a esta se observa una importante escoriación y lo que parece un rasguño sobre una antigua cicatriz.

Familiares de Leonela "N", una de las abuelas rescatadas relató al diario Pulso de San Luis los horrores que su madre vivía en la supuesta casa de retiro. Su hija afirmó que los operadores del asilo daban pastillas a los adultos mayores para mantenerlos dormidos y los obligaban a callar los abusos.

Relató que durante las visitas al asilo que hizo a su madre durante años, esta aparecía con golpes y otro tipo de escoriaciones, pero aseguraba que se había caído, cuando en realidad era maltratada por los encargados del centro, confirmó después una extrabajadora del "Centro Especializado en la Salud Integral del Adulto Mayor".

Los reclamos por el maltrato que recibían los adultos mayores en el asilo se han extendido hasta las autoridades, pues los familiares aseguran que el Gobierno estatal no informó del traslado de los 10 adultos mayores. Luz Bocanegra denunció que el traslado de su madre Cándida Rodríguez, de 88 años, -quien residía en el asilo desde hace más de cinco años- estuvo plagado de irregularidades.

La mujer denunció que no fue notificada oficialmente del desalojo del centro y tampoco se le informó sobre el nuevo paradero de su madre. Además, agregó que las autoridades han obstaculizado su retiro.

Las grabaciones a las que refiere la familiar de Leonela se difundieron la semana pasada, pero de acuerdo con El Pulso de San Luis estas datan de enero de 2023. En ellas se observa cómo una abuelita es ahorcada a manos de la propietaria del lugar. En otro video, un abuelo llora mientras ve cómo a su lado una de sus compañeras es atacada. En uno más, se escucha cómo dos sujetos se burlan y aprietan a otra abuelita.

Águeda Rodríguez, propietaria del asilo y quien aparece en los videos atacando a los adultos mayores, declaró a medios de comunicación que "no había ningún maltrato"."Nosotros jugamos mucho con los abuelos. Entonces, más bien estos videos fueron recortados y manipulados a que se interpretara esto”, dijo a Milenio Televisión.

En el mismo espacio, la activista Xóchitl Tolentino señaló que lo que hay en los videos es muy claro y aunque estos datan de 2023, afirmó que vía anónima se han realizado denuncias de que el maltrato continuaban.

Pulso menciona que de acuerdo con lo mencionado por testigos, el asilo era propiedad de un médico de apellido Cedillo, quien llevaba todo su proceso administrativo y la operación del asilo en condiciones regulares, pero cuando cambió de dueños y quedó en manos de Águeda Rodríguez, ninguno de los trabajadores contaba con seguro y el sitio no tenía permisos de ningún tipo. La nueva dueña, de hecho, tiene título de enfermera pediátrica, no geriátrica.

Sobre el caso de los adultos mayores maltratados en la Residencia Santa Sofía, me parece indignante lo que está ocurriendo, este asilo no pertenece a Gobierno del Estado, es particular. Pediré a la @FiscaliaSLP que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones pertinentes… https://t.co/3gfTPHjq1k

— Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 15, 2025