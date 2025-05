La nación Trump pierde una fortuna por acoso, arrestos arbitrarios, retiros de visas

Los aranceles y constantes amenazas de Donald Trump a otros países han provocado un descenso en los viajes a ese país desde el extranjero, lo que supondría una pérdida de 12 mil 500 millones de dólares para las arcas de aquella nación.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Ceylan Yeğinsu, periodista de The New York Times, afirma: “La alfombra de bienvenida estadounidense se está encogiendo”.

Al menos así lo perciben algunos viajeros internacionales, dice. Cita cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su sigla en inglés), organización mundial que representa al sector de los viajes y el turismo. Estados Unidos podría perder 12 mil 500 millones de dólares por concepto de viajes internacionales, lo que supondría un descenso a menos de 169 mil millones de dólares frente a los 181 mil millones de 2024.

“Se trata de un descenso del 22.5 por ciento desde el pico de gasto internacional en Estados Unidos que se alcanzó en 2019 (de 217 mil 400 millones de dólares), y se produce tras meses de políticas del Gobierno del Presidente Donald Trump que han disuadido a los viajeros extranjeros de visitar el país porque se sienten inseguros o perciben que no serán bien recibidos”, dice la reportera en un texto del Times.

Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, dijo que la proyección a la baja para este año está impulsada por “un sentimiento negativo” a raíz de las detenciones de turistas y los aranceles excesivos.

“Los vecinos cercanos, Canadá y México, no están viajando”, dijo Simpson.

Específicamente refiere que las medidas restrictivas en materia de migración, los aranceles y las declaraciones políticamente cargadas del Gobierno de Trump, están provocando el castigo de los turistas de los países vecinos. “También hay preocupación por los visados: si tienen el visado correcto o si pueden ser detenidos accidentalmente, lo que ha hecho que la gente tenga bastante miedo”.

“Mientras otras naciones extienden la alfombra de bienvenida, el Gobierno estadounidense está colgando el cartel de ‘cerrado’”, agregó Simpson.

“Estados Unidos es el único país de las 184 economías analizadas por el WTTC y la empresa de asesoría económica global Oxford Economics que, según las previsiones, experimentará un descenso de visitantes internacionales en 2025. Mientras Estados Unidos hace más difícil la migración y escudriña a los visitantes en sus fronteras, otros países, como China, están relajando los requisitos de visado, con el objetivo de fomentar el turismo internacional”, recuerda la periodista.

Y efectivamente, de acuerdo con la agencia china Xinhua, el pasado 15 de mayo China anunció exención de visa para ciudadanos de Perú, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay a partir del 1 de junio. El Gobierno de China anunció que los ciudadanos de los países mencionados podrán ingresar al país sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días. Esta medida, de carácter experimental, estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y aplicará a titulares de pasaportes ordinarios que viajen por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito.

#XinhuaNoticias | #China aplicará una política de exención de visado a los ciudadanos de #Brasil, #Argentina, #Chile, #Perú y #Uruguay a modo de prueba, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, anunció hoy un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de… pic.twitter.com/4kq2WwsQjG — China Xinhua Español (@XHespanol) May 15, 2025

El portavoz Lin Jian hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual, explicando que los ciudadanos con pasaportes ordinarios de los países mencionados podrán entrar en China sin visado.

La periodista de The New York Times agrega sostiene que, de acuerdo con la WTTC, no fomentar el turismo internacional en Estados Unidos es una oportunidad perdida, porque es ahí donde reside el verdadero crecimiento. Los viajeros extranjeros gastan un promedio de cuatro mil dólares por viaje, ocho veces más que los nacionales, según la US Travel Association. En 2024, Estados Unidos recibió 72.4 millones de visitantes internacionales, siete millones menos que en 2019. Las llegadas internacionales han disminuido de forma constante este año, con descensos significativos de mercados clave como Canadá, el Reino Unido y Corea del Sur en marzo, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

SinEmbargo dio a conocer el último caso de abuso migratorio en Estados Unidos contra un extranjero. Es el de Kseniia Petrova, una científica rusa que trabajaba en un laboratorio de la Facultad de Medicina de Harvard. Fue detenida por el ICE para ser deportada. Desde un centro migratorio de detención narró su historia.

Llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra. Ahora espera a ver qué deciden sobre su vida. Pero su historia no es distinta a las de muchos ciudadanos de otros países que se atreven a viajar a Estados Unidos y terminan envueltos en una pesadilla. La prensa en muchas naciones (incluso del país de Donald Trump, como es este caso) han dado cuenta de profesionistas, migrantes o simples turistas que son agredidos al llegar al país del norte.

Esto, por supuesto, tiene las consecuencias que vemos. El turismo hacia Estados Unidos desde México, Canadá y el resto del mundo ha caído dramáticamente. En particular, la comunidad científica global se siente fuertemente afectada por la agresividad de las autoridades de Estados Unidos. Recientemente se le negó la entrada a un científico espacial francés que acudía a una conferencia cerca de Houston. Los agentes de inmigración registraron su teléfono y encontraron mensajes en los que expresaba críticas a la Administración de Trump. Lo expulsaron.

Organizaciones como la Sociedad Norteamericana de Sociología del Deporte y la Sociedad Norteamericana de Sociología han decidido cambiar sus congresos a Canadá para evitar el maltrato a sus miembros.