EU evalúa crear un reality show para que migrantes compitan por una ciudadanía: WSJ

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) está considerando una controvertida propuesta para producir un reality show en el que migrantes irregulares competirían por obtener la ciudadanía estadounidense, según un reporte publicado por The Wall Street Journal.

La iniciativa, que ha generado reacciones encontradas, aún se encontraría en las primeras etapas de evaluación y no habría sido aprobada ni rechazada; sin embargo, se reportó que contaría con el visto bueno de la propia Secretaria de Seguridad estadounidense: Kristi Noem.

De acuerdo con el medio, la idea fue presentada por el productor canadiense-estadounidense Rob Worsoff, conocido por su trabajo en programas como "Duck Dynasty". El concepto del programa, tentativamente titulado "The American", involucraría a un grupo de migrantes compitiendo en una serie de desafíos físicos y culturales a lo largo del país.

El ganador recibiría la ciudadanía en una ceremonia en el Capitolio, mientras que los perdedores obtendrían premios de consolación, como millas de aerolíneas o tarjetas de regalo, pero no enfrentarían deportación.

La información sobre el programa también fue difundida por el Daily Mail, medio que publicó detalles sobre la idea planteada por Worsoff, quien describió el proyecto como “una celebración de lo que significa ser estadounidense” y aseguró que no busca ser un espectáculo sensacionalista, comparándolo con una narrativa esperanzadora en lugar de una distopía como Los Juegos del Hambre.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó a The Wall Street Journal que el departamento ha discutido la idea con el productor, pero enfatizó que está en una fase inicial de revisión. “Cada propuesta pasa por un exhaustivo proceso de evaluación antes de ser aprobada o rechazada”, señaló McLaughlin.

A raíz de la información difundida sobre el reality show que estaría en planes de producción con el apoyo de Kristi Noem, el Departamento de Seguridad estadounidense emitió un comunicado para desmentir que la titular de dicha dependencia respalde la creación del reality show, o que esté al tanto del mismo.

This is completely false. @DailyMail’s “reporting” is an affront to journalism. Secretary Noem has not “backed” or even aware of the pitch of any scripted or reality show. @DHSgov receives hundreds of television show pitches a year, ranging from documentaries surrounding ICE… https://t.co/srSBHYl3Vp

— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) May 16, 2025