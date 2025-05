VIDEOS ¬ El "Cuauhtémoc" choca contra el puente de Brooklyn; fallecen dos tripulantes

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Un buque de la Armada de México protagonizó un peculiar incidente en aguas estadounidenses, luego de que sus mástiles se impactaron contra el puente de Brooklyn, cuando realizaba maniobras sobre el río East. Dos tripulantes de la embarcación fallecieron a raíz del incidente, hecho que lamentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El navío en cuestión fue el buque-escuela Velero Cuauhtémoc, mismo que arribó a Nueva York como parte de un recorrido que lleva a cabo de manera anual, con el propósito de promover la amistad y la paz de México con el resto de las naciones.

El impacto de la embarcación fue captado en video por múltiples personas que presenciaban su navegación, quienes no tardaron en difundir las imágenes a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó el hecho.

Massive ship just hit the Brooklyn Bridge 😳 https://t.co/9pLKLvaOxl pic.twitter.com/n2BzhGAs4L

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 18, 2025