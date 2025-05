León XIV recuerda a Francisco y hace un llamado a la paz en su asunción como Papa

MADRID, 18 (EUROPA PRESS).- El Papa León XIV ha pedido una Iglesia "unida" que se convierta en "fermento para un mundo reconciliado"; una Iglesia "misionera" que "abre los brazos al mundo", frente a la discordia, la violencia, los prejuicios y el miedo a lo diferente, y ha exclamado que es "la hora del amor".

Así se ha pronunciado el Pontífice, este domingo 18 de mayo, durante la homilía de la Misa de entronización, que marca oficialmente el inicio de su pontificado, celebrada en la Plaza de San Pedro ante más de 100 mil fieles, según datos del portal oficial del Vaticano Vatican News.

Asimismo, ha invitado a guiarse por el espíritu misionero "sin encerrarse" en el pequeño grupo y sin sentirse "superiores al mundo", trabajando por una "unidad que no anula las diferencias, sino que valora la historia personal de cada uno y la cultura social y religiosa de cada pueblo".

"Hermanos, hermanas, ¡esta es la hora del amor! La caridad de Dios, que nos hace hermanos entre nosotros, es el corazón del Evangelio. Con mi predecesor León XIII, hoy podemos preguntarnos: si esta caridad prevaleciera en el mundo, ¿no parece que acabaría por extinguirse bien pronto toda lucha allí donde ella entrara en vigor en la sociedad civil?", ha planteado, citando la encíclica Rerum novarum.

