Israel pide exilio de Hamás a cambio de poner fin a su ofensiva; suman 53 mil muertos

El Gobierno de Israel propuso que, a cambio de poner fin a su ofensiva militar en Gaza, Hamás debe entregar a todos los rehenes que conserva, entregar sus armas y abandonar el territorio palestino.

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS).- El Gobierno israelí anunció este domingo que su equipo de negociadores en Doha (Qatar) está proponiendo abiertamente que terminará su ofensiva en Gaza si Hamás libera a todos los rehenes, depone las armas y abandona el enclave palestino.

"Bajo la dirección del Primer Ministro, incluso a esta hora, el equipo negociador en Doha trabaja para agotar todas las posibilidades de un acuerdo", según hizo saber la oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

La oficina apuntó no obstante que Israel no abandona otro plan escalonado, como el planteado por el enviado de Trump a la región, Steve Witko, y que contempla una liberación paulatina de rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, según la nota recogida por el diario Times of Israel.

Hamás ha respondido a propuestas similares antes declarando que no tienen ni la más mínima intención de entregar las armas, mucho menos dejar Gaza, y ha exigido a Israel que retire todas sus fuerzas del enclave y regrese al plan original de canjes de rehenes y capturados por presos palestinos.

Ofensiva en Gaza suma más de 53 mil muertos

La campaña de ataques israelíes en la Franja de Gaza ha dejado ya más de 53 mil 300 muertos y más de 121 mil heridos, según el último balance proporcionado este domingo por el Ministerio de Salud del enclave palestino, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, que detalla además la muerte de 158 palestinos desde la estimación del sábado hasta esta mañana.

El balance concreta 53 mil 339 muertos y 121 mil 034 heridos desde el comienzo de los ataques israelíes, el 7 de octubre de 2023, en respuesta directa al asalto en suelo israelí protagonizado por las milicias palestinas que dejó unos mil 200 muertos.

Del total de palestinos fallecidos, 62 fallecieron a lo largo de la jornada del sábado, durante la cual cinco más fueron hallados sin vida entre los escombros dejados por ataques previos de Israel.

A esta cifra hay que añadir otros 96 muertos y otros 140 heridos más por ataques de Israel desde la medianoche hasta primera hora de esta mañana, de acuerdo con la estimación del Ministerio de Salud. Estos fallecidos no han sido incorporados al balance oficial, que sólo incorpora los muertos registrados ayer

Como viene haciendo desde entonces, el Ministerio de Salud de Gaza detalla que, desde la reanudación de la campaña israelí el 18 de marzo tras romper el alto el fuego hasta entonces en vigor, los ataques del Ejército de Israel han matado a tres mil 193 personas y herido a ocho mil 993.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/