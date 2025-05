VIDEOS ¬ Ciudadanos protestan contra Marina del Pilar; organizan mega carne asada.

La protesta fue pacífica y no se reportaron incidentes. Hasta el momento, la Gobernadora Marina del Pilar no se ha pronunciado al respecto.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Cientos de ciudadanos se reunieron la tarde de ayer para exigir a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, someterse a la revocación de mandato o dejar el cargo, luego de señalamientos de corrupción y de que este mes se diera a conocer que le Gobierno de Estados Unidos le revocó a la funcionaria y a su esposo sus visas.

Durante la protesta, algunos de los ciudadanos se organizaron para realizar en la Plaza de los Tres Poderes en Mexicali una carne asada, al tiempo que escuchaban música, bailaban y lanzaban la consigna "¡Fuera Marina!".

Los asistentes buscan la manera de juntar firmas como una forma de presión para exigir que la Gobernadora de Baja California sea sometida al proceso de revocación de mandato.

A la Gobernadora le quedan dos años más por cumplir frente a su cargo.

La protesta fue pacífica y no se reportaron incidentes. Hasta el momento, la Gobernadora no se ha pronunciado al respecto.

"No es una causación": Marina del Pilar

Tras el retiro de su visa, la Gobernadora firmó que se trata de algo meramente administrativo y no responde a algún delito cometido de su parte. No obstante, la periodista Adela Navarro Bello apuntó que se trata de un hecho inédito.

"He sido incluida en una medida consular, y por ello, hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos", mencionó la mandataria estatal, quien aseguró que la medida tomada por el Departamento de Estado de EU no significa que ella cometió un acto criminal o que esté bajo investigación.

"Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará", apuntó la Gobernadora a raíz de que, durante la madrugada del 11 de mayo, reveló haber recibido una notificación en la cual se le informaba sobre la revocación de su visa, con lo que quedaba impedida de pisar suelo estadounidense, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres.

🗳📌MILES PROTESTAN CONTRA MARINA DEL PILAR... CON CARNE ASADA No fue una protesta cualquiera. Tampoco un mitin con banderas ni lonas partidistas. En Mexicali, miles salieron a las calles con hieleras, asadores y carne marinada. El reclamo fue con tortillas en la mano y carbón… pic.twitter.com/EG8hJW74D5 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) May 18, 2025