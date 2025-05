Isaac del Toro se convierte en el primer ciclista nacional en liderar Giro de Italia

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó este domingo en segundo lugar del Giro di Italia, una de las competencias de ciclismo de ruta más importantes del mundo.

El deportista mexicano se hizo acreedor, por primera vez en la historia del ciclismo mexicano, de la “Maglia Rosa”, jersey que se le otorga al ganador que ha obtenido el tiempo más rápido cuando los resultados del conjunto de etapas se recuentan.

A sus 21 años de edad, el joven ciclista de Ensenada, Baja California, se convirtió el día de hoy en el primer mexicano en portar este reconocimiento deportivo que se realiza año con año en el país europeo.

“Simplemente hice lo que me apasiona, intenté presionar a Van Aert, pero fue más rápido. Me siento feliz e incrédulo por lo que sucedió hoy”, dijo el ciclista al narrar la destreza del ciclista belga Wout Van Aert, quien se llevó el primer lugar de la competencia.

Para sorpresa de los espectadores, el joven “Torito” realizó una fuga en los últimos kilómetros de la carrera, al dejar atrás por unos momentos a Egan Bernal, de Ecuador, y Wout Van Aert, de Bélgica, que le seguían el paso, lo que ocasionó ovaciones hacia el mexicano.

El ciclista mexicano corre desde 2024 para el equipo UAE Team Emirates XRG, de categoría UCI WorldTeam.

First place is greeted by second place at #Itzulia2025! 🤝😁

After @JooAlmeida98 takes the stage 4 victory, it’s @ISAACDELTOROx1 who sweeps up second place 🔥 #WeAreUAE

Great respect from @MaxSchachmann as well 🙌🏻 @ehitzulia pic.twitter.com/nzbzeyBO4M

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 10, 2025