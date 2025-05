MrBeast responde a polémica por video en sitios mayas: "Teníamos todos los permisos"

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, aclaró en la red social X lo que considera comentarios "falsos" sobre sus recientes grabaciones en la península de Yucatán, las cuales contaron inicialmente con la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Para MrBeast, como se hace llamar en la red, la distorsión ha marcado la polémica que surgió en los últimos días sobre el presunto uso indebido de zonas arqueológicas de la península, donde filmó y promocionó marcas comerciales.

A través de su cuenta de X, el también empresario del chocolate Feastable aclaró que el material audiovisual contó “con todos los permisos". "Seguimos las normas, contamos con representantes de agencias gubernamentales que nos siguieron, arqueólogos mexicanos para asegurar nuestra precisión y representantes de los sitios para asegurar que cumplíamos las normas”, explicó.

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5

— MrBeast (@MrBeast) May 18, 2025