Republicanos retoman plan fiscal de Trump que grava 5% transferencias al extranjero

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Los migrantes en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo impuesto del cinco por ciento sobre las remesas que envían a sus países de origen, luego de que los republicanos en la Cámara de Representantes revivieran un plan fiscal impulsado por el Presidente Donald Trump.

Este domingo, el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el ambicioso paquete denominado "El Gran y Hermoso Proyecto de Ley", con 17 votos a favor -todos republicanos- y 16 en contra, de legisladores demócratas. Además, cuatro republicanos conservadores votaron "presente", permitiendo que la propuesta avanzara hacia el Comité de Reglas, paso previo a su votación en el pleno.

Una de las medidas más polémicas del plan es el impuesto del cinco por ciento sobre las remesas enviadas al extranjero. Esta disposición afectaría a todos las personas que residen en territorio estadounidense, incluyendo migrantes, residentes permanentes y personas con visas de trabajo o turismo. Sólo los ciudadanos estadounidenses estarían exentos.

Según estimaciones del Comité Conjunto de Impuestos del Capitolio, esta medida podría recaudar 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034.

El proyecto también contempla recortes fiscales por hasta 4.9 billones de dólares durante la próxima década.

Además, busca extender las exenciones fiscales de la administración Trump (2017-2021) y añadir nuevas reducciones, entre ellas: eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras; deducciones fiscales por préstamos de autos fabricados en EU; así como más beneficios fiscales para personas mayores y familias con hijos.

