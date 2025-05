El "Cuauhtémoc" pidió auxilio tres veces antes de su colisión, revela autoridad de EU

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Antes de colisionar con el puente de Brooklyn, el buque-escuela "Cuauhtémoc" de la Armada de México solicitó auxilio tres veces a remolcadores de la zona para evitar el incidente, reveló hoy la Agencia Nacional para la Seguridad del Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en un reporte preliminar que brindó sobre el hecho ocurrido la noche del 17 de mayo.

En su informe, la NTSB brindó detalles sobre la cronología de lo acontecido ese día en las aguas del río East, en Nueva York, y mencionó que 45 segundos antes del choque la embarcación realizó llamadas vía radio para solicitar el apoyo de remolcadores ante el inminente choque; sin embargo, éstas no fueron atendidas.

La agencia estadounidense precisó que la primera de dichas llamadas ocurrió a las 20:24 horas, seguida de otras dos. Tras no recibir respuesta, el buque "Cuauhtémoc" terminó por colisionar contra el puente de Brooklyn en punto de las 20:24 horas con 45 segundos, hecho en el que más de una veintena de tripulantes resultó herida, dos de los cuales perdió la vida.

Durante su reporte, la NTSB también confirmó que, a raíz del accidente, hay una investigación en curso sobre la operación de un buque remolcador, con el propósito de esclarecer el motivo del impacto.

El Buque Escuela de la Marina mexicana “Cuauhtémoc”, de 91 metros de eslora, está tristemente herido en el muelle 36 de Manhattan. América Yamileth Sánchez Hernández, de 20 años y del estado de Veracruz, y Adal Jair Maldonado Marcos, de 23 y de Oaxaca, murieron. La tragedia ha conmovido a México.

La Marina dice que son 22 personas las heridas por el impacto y que 11 están en “estado crítico pero estable” después del accidente que se produjo cuando el barco abandonó el muelle 17 de Manhattan, y en vez de dirigirse al sur, rumbo a Islandia, se fue directo al Puente de Brooklyn. ¿Qué pasó? ¿Qué rol jugó el remolque que sale en todos los videos y en todas las fotos dirigiendo el barco mexicano? ¿Cómo pudo equivocarse? El barco transportaba a 277 personas en maniobras de entrenamiento.

The New York Times reporta que a las 8:30 de la tarde del sábado, el “Cuauhtémoc” se dirigió en la dirección equivocada, por debajo del Puente de Brooklyn, “por donde no había la intención de navegar, dijo un portavoz de la oficina de gestión de emergencias de la ciudad”.

