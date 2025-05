¿Por qué el “Cuauhtémoc” partió hacia el Puente de Brooklyn, y qué con el remolque?

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El Buque Escuela de la Marina mexicana “Cuauhtémoc”, de 91 metros de eslora, está tristemente herido en el muelle 36 de Manhattan. América Yamileth Sánchez Hernández, de 20 años y del estado de Veracruz, y Adal Jair Maldonado Marcos, de 23 y de Oaxaca, murieron. La tragedia ha conmovido a México.

La Marina dice que son 22 personas las heridas por el impacto y que 11 están en “estado crítico pero estable” después del accidente que se produjo cuando el barco abandonó el muelle 17 de Manhattan, y en vez de dirigirse al sur, rumbo a Islandia, se fue directo al Puente de Brooklyn. ¿Qué pasó? ¿Qué rol jugó el remolque que sale en todos los videos y en todas las fotos dirigiendo el barco mexicano? ¿Cómo pudo equivocarse? El barco transportaba a 277 personas en maniobras de entrenamiento.

The New York Times reporta que a las 8:30 de la tarde del sábado, el “Cuauhtémoc” se dirigió en la dirección equivocada, por debajo del Puente de Brooklyn, “por donde no había la intención de navegar, dijo un portavoz de la oficina de gestión de emergencias de la ciudad”.

The Brooklyn Bridge has a 127 foot clearance. The tallest point on this Mexican Navy ship is 160 feet. Explain to me how this was supposed to successfully pass under the bridge. Explain to me how anyone associated with this ship and this waterway allowed this to happen. pic.twitter.com/bvA338wcYW

