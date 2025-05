Marina: 172 cadetes del Buque Escuela Cuauhtémoc regresan a México; 2 siguen en NY

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) anunció que la madrugada de este lunes arribaron a México 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes formaban parte de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc.

La embarcación sufrió un accidente el sábado al impactar contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, un hecho que lamentablemente cobró la vida de dos jóvenes.

Sin embargo, dos cadetes permanecen en Nueva York, donde reciben atención médica especializada. De acuerdo con el comunicado, se encuentran fuera de peligro.

Este regreso ocurre días después del trágico accidente del Buque Cuauhtémoc, que impactó contra el Puente de Brooklyn en Nueva York el pasado 17 de mayo, dejando un saldo de 22 heridos y cobrando la vida de América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, una cadete y un marino que formaban parte de la tripulación.

Las autoridades iniciaron el proceso de repatriación de los cuerpos, que serán entregados a sus familias en México.

The Brooklyn Bridge has a 127 foot clearance. The tallest point on this Mexican Navy ship is 160 feet. Explain to me how this was supposed to successfully pass under the bridge. Explain to me how anyone associated with this ship and this waterway allowed this to happen. pic.twitter.com/bvA338wcYW

