México busca evitar que EU grave remesas; Embajador se reunirá con congresistas: CSP

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó este lunes su rechazo a la propuesta de poner impuestos a las remesas tras señalar que afectaría tanto a México como a Estados Unidos, por lo que su Gobierno buscará convencer a los congresistas estadounidenses de no aplicarla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó la importancia de que las familias mexicanas reciban el total de sus remesas, sin reducciones, y que se respete el convenio firmado hace algunos años entre México y Estados Unidos sobre este tema.

La titular del Ejecutivo informó que el tema de los impuestos a las remesas pasó en comisiones del Senado y que será discutido esta semana. Además, adelantó que el Embajador Esteban Moctezuma Barragán sostendrá reuniones con congresistas estadounidenses, mientras diversas organizaciones de connacionales expresan su rechazo a la medida y exigen a los legisladores no aprobarla.

Los migrantes en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo impuesto del cinco por ciento sobre las remesas que envían a sus países de origen, luego de que los republicanos en la Cámara de Representantes revivieran un plan fiscal impulsado por el Presidente Donald Trump.

Ayer, el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el ambicioso paquete denominado "El Gran y Hermoso Proyecto de Ley", con 17 votos a favor -todos republicanos- y 16 en contra, de legisladores demócratas. Además, cuatro republicanos conservadores votaron "presente", permitiendo que la propuesta avanzara hacia el Comité de Reglas, paso previo a su votación en el pleno.

🚨🚨The House Budget Committee has passed the Republicans' reconciliation package 17-16, with 4 GOP present votes.

The One Big Beautiful Bill advances but the budget hawks are still asking for additional tweaks. Progress but not in the clear yet. pic.twitter.com/IHW0eeFdZI

— Charlie Kirk (@charliekirk11) May 19, 2025