VERSUS ¬ Paty Chapoy, Lorenzo Córdova y Salinas Pliego unidos vs. elección judicial

A pocos días de que se realice la elección judicial, personajes como Lorenzo Córdova, Vicente Fox y Paty Chapoy emprendieron una campaña en redes sociales para llamar a la población a que no participe en dicho ejercicio democrático. ¿La gente saldrá a las calles a votar? ¿Funcionará el boicot? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- El llamado de personajes como Paty Chapoy, Lorenzo Córdova y Ricardo Salinas Pliego a no votar este 1 de junio en la elección judicial es un último intento desesperado de la oposición para boicotear este proceso democrático, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Son estos últimos intentos desesperados porque creían que en tanto el INE no iba a hacer la promoción, pero la ciudadanía nuevamente superó ese boicot de las instituciones electorales, ahora lo que vemos son ciertos actores que habían estado llamando a no participar o que lo invisibilizaban pues ahora con una última campaña en esta recta final que creo es muy difícil que tenga alguna suerte de impacto", afirmó Alina Duarte.

La comunicadora señaló que este intento de boicot desde TV Azteca, que ha desplegado una campaña en donde participan algunos de sus personajes más destacados, se debe a que Salinas Pliego está en contra de que se renueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un órgano que ha utilizado para esquivar la Ley.

"El caso de Salinas Pliego lo relacionaría con la necesidad que tienen personajes como ellos de tener aliados dentro del Poder judicial el cual les ha permitido no pagar impuestos, les ha permitido tener el monopolio en muchos casos de las telecomunicaciones, de pasar por encima con ataques misóginos, homofóbicos y que no tenga que presentarse a la Ley, que sigan impunes en sus yates. Creo que sintetiza muy bien esta relación simbiótica que tiene el Poder Judicial con los grandes poderes oligárquicos en este país".

Por su parte, Perla Velázquez recordó que no es la primera ocasión en la que Salinas Pliego utiliza su televisora para hacer campaña negra y tratar de desestimar un proceso.

"Son campañas de desprestigio que hacen. No es una campaña nueva o una dinámica nueva que tengas al menos en esta televisora de Ricardo Salinas Pliego. Cuando veía todo esto que empezó a surgir el fin de semana recordaba el caso de Paco Stanley, y que sea también Paty Chapoy la persona que siga siendo un personaje de la televisora para decir ‘no a esto, no a aquello, no dejemos que avance’".

La periodista detalló que desde TV Azteca se han lanzado planes de desprestigio en contra de campañas impulsadas por el Gobierno para tratar de engañar a la población.

"Hay que recordar todo lo que ya pasamos y todo lo que hicieron con campañas como la de COVID, como lo que vimos con los libros de texto, ahora estamos viendo esta que siento que son esas estrategias que han tenido desde hace varios meses. No son nuevas estas campañas, están utilizan y estas reutilizando a estos personajes".

A unos días de que se celebre la elección judicial, el bloque opositor ha empezado a convocar en redes sociales a no acudir a votar por los juzgadores, a la par de que exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova la han calificado como "absurda".

Con el hashtag #DomingoNegro y #NoAlFraudeJudicial, una organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) está invitando a manifestarse el domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

“La elección judicial es una burla: ¡Sal a marchar este 1 junio! No seas parte de la destrucción de la república”, tuiteó Denise Meade, conductora de Fórmula y coordinadora de la organización civil “México Unido”.

A la par, comunicadores de TV Azteca, la televisora del magnate Ricardo Salinas Pliego, también están llamando a no participar en la elección para renovar al Poder Judicial.

“No votes por la farsa judicial, no seas cómplice de pendejos”, dice un flyer publicado por Paty Chapoy, conductora del programa de espectáculos "Ventaneando".

A este intento de boicot se ha unido el expresidente panista Vicente Fox:

“Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores. ¡Esto no es una democracia, es control absoluto!, ¡defendamos el estado de Derecho”.

Al respecto, Meme Yamel mencionó que es lógico que Salina Pliego, al verse amenazado utilice sus medios para evitar que se celebra la elección judicial.

"No es nuevo. Esto ya lo habíamos vivido con la consulta popular de juicio político a expresidentes, con la revocación de mandato. Salinas Pliego ha tenido un control tremendo sobre la Corte, la ha utilizado para evitar sus responsabilidades. Es lógico que ante una Corte que no le podría favorecer él va a intentar hacer todo lo posible para tratar de evitar que esto ocurra".

La periodista mencionó que la gente debería salir a las calles para participar en este proceso histórico por el simple hecho de que Ricardo Salinas Pliego, un personaje que va en contra de la ley está haciendo un llamado a no votar.

"Solamente y simplemente por el hecho de que Ricardo Salinas Pliego esté organizando un boicot, ya debería ser razón suficiente para que el pueblo salga a votar".

Finalmente, Daniela Barragán calificó este intento de boicot como "la desesperación de lo obsoleto", pues dijo, no se puede tomar muy en serio que personajes como Paty Chapoy manden un mensaje a la población para no participar.

"Creo que es la desesperación de lo obsoleto, de las figuras que están obsoletas. Quizás para muchas personas Paty Chapoy es una gran influencer, a lo mejor para muchas personas este periodista Villalvazo es un ejemplo y así con los conductores de TV Azteca. Ese brazo televisivo de Salinas Pliego sigue siendo lo que su dueño quiere".

Barragán señaló que Ricardo Salinas Pliego es el ejemplo perfecto para retratar la corrupción que existe al interior del Poder Judicial en estos momentos, pues este órgano ha aceptado los recursos que el magnate ha presentado para impedir que pague su deuda millonaria de impuestos.

"Si tuviéramos que escoger un ejemplo para retratar lo podrido del Poder Judicial, podríamos utilizar perfectamente a Ricardo Salinas Pliego, por eso es tan natural que salga a hacer este llamado al boicot, porque una deuda tan grande de impuestos como los 60 mil millones de pesos que debe, no se entiende como una habilidad, se entiende por la corrupción, no solamente del poder en turno, sino de ese poder que es opaco, que solamente era elegido por el Presidente y que servía a un grupo único que es a los mas poderosos, incluido Ricardo Salinas Pliego".

