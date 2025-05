Trump y su familia convierten la Presidencia de EU en el negocio que nunca tuvieron

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Proyectos inmobiliarios, entre los que se contemplan la construcción de varias torres y campos de Golf en las ciudades más ricas de Medio Oriente, inversiones millonarias en su empresa de criptomonedas, son sólo algunos de los negocios con los que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump está buscando beneficiar a sus empresas, haciendo uso de su cargo como Jefe de Estado de la Unión Americana, lo que quedó evidenciado en su más reciente gira a esa región.

Por ejemplo, la incursión de Trump en el mundo de las criptomonedas ha incrementado la riqueza de su familia en miles de millones en los últimos seis meses, según un informe citado por CBS a inicios de mayo. El grupo State Defensors Action estimó que las tenencias de criptomonedas del Presidente representan ahora casi el 40 por ciento de su patrimonio neto, o aproximadamente 2.900 millones de dólares.

Este aumento se debe en parte al lanzamiento de las monedas meme $TRUMP y $MELANIA, además de una importante participación en World Liberty Financial, una plataforma de intercambio de criptomonedas afiliada a la familia Trump que se lanzó en octubre de 2024.

En una declaración a CBS News, World Liberty afirmó que el acuerdo representa la "mayor inversión individual en una empresa de criptomonedas" y sienta un "precedente histórico". No respondió a preguntas sobre cuánto podría ganar la familia Trump con la inversión. La Casa Blanca respondió al mismo medio que "informara sobre algo que realmente le importara". Un portavoz proporcionó enlaces a varias iniciativas tecnológicas de la Casa Blanca.

La semana pasada, el Senador demócrata Chris Murphy denunció que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizaba una gira por Medio Oriente con la que, dijo, estaba buscando beneficiar a sus negocios, lo que se evidenció en los acuerdos multimillonarios que el mandatario norteamericano pactó con tres de los países más ricos de esa región, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, este último incluso le regaló al magnate un Boeing 747 al estilo de los jeques árabes.

“Está haciendo favores a otras naciones” a cambio de “pagos en efectivo para él mismo”, afirmó Murphy durante una entrevista para la cadena noticiosa MSNBC. “No es un momento normal y no debemos actuar como si lo fuera”, agregó el legislador estadounidense. El pasado 16 de mayo, el Presidente Trump cerró una gira por países como Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, los cuales prometieron inversiones multimillonarias en la Unión Americana.

This is President Trump's corruption tour of the Middle East. He is giving favors to nations, and in exchange he is asking not for security concessions for the United States, but cash payments for himself. This isn't a normal moment and we shouldn't act like it. pic.twitter.com/z7A5hXjYQK

— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) May 12, 2025