Rubalcava prometió Alcaldía a Morena. Le dieron 21 millones. Perdió... y lo premiaron

Militantes de Morena denunciaron ante la Comisión Nacional y Honestidad de Justicia del partido la llamada “Operación Dragón” que impulsó el expriista Adrián Rubalcava, actual director del Metro, para conseguir votos a favor del oficialismo en la Ciudad de México mediante pagos que ascendieron al menos a 21 millones 527 mil pesos, sin que se sepa de dónde provinieron, para conseguir 209 mil votos en la Alcaldía Benito Juárez, un bastión panista en donde el partido guinda obtuvo los peores resultados de la capital en el pasado proceso electoral.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Adrián Rubalcava Suárez, un político que ha sido miembro del PRI y del Partido Verde antes de servir al Gobierno en la capital, ofreció un caudal de votos para la coalición de Morena en las elecciones federales de 2024 por medio de una estructura piramidal financiada con al menos 21 millones de pesos. El exalcalde, sin embargo, perdió la demarcación territorial que gobernó (Cuajimalpa) y además no cumplió con su promesa de arrebatar al Partido Acción Nacional (PAN) la Alcaldía Benito Juárez. Aún así fue recompensado con un puesto destacado dentro del histórico bastión de la izquierda: la capital mexicana.

Rubalcava ha sido señalado como agresor de periodistas, medios de comunicación y políticos. La Comisión Nacional de Seguridad, agencia que controló durante años las tareas de inteligencia del Estado mexicano, lo investigó y con ayuda de un juez federal lo grabó ordenando ataques a individuos e instituciones. Hoy, de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, es una persona distinta. Lo cierto es que apenas el 17 de noviembre de 2023 se alió con la izquierda en protesta porque el PRIAN, su fuerza política, escogió al panista Santiago Taboada como su candidato a la jefatura de Gobierno. Rubalcava renunció al PRI y casi de inmediato fue acogido por el Verde y Morena.

El plan electoral fallido fue coordinado con la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, encabezada por Sebastián Ramírez Mendoza y Tomás Pliego Calva. Se llamó “Operación Dragón” y estuvo basado en la promoción y acarreo de votos. Su promesa “fue hacer ganar a los candidatos” de la izquierda en la Alcaldía Benito Juárez. Resultó un fiasco. Él, en cambio, recibió como recompensa la dirección general del Metro de la capital mexicana, que maneja miles de millones de pesos y que para 2025 tiene asignado un presupuesto histórico.

Rubalcava —señalado como un hombre violento que se llama a sí mismo “dragón”— es amigo del priista Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo del Metro de la Ciudad de México. Su organización maneja desde 1983 a los más de 12 mil 400 trabajadores del Metro. Espino ha sido seis veces diputado: tres veces por la vía federal y tres como local. Los gobiernos de izquierda han fallado en impulsar procesos democráticos y la no reelección dentro de la red de transporte urbano más importante del país, aunque gobierna desde 1997.

Sebastián Ramírez Mendoza, hoy subsecretario de Turismo y parte de ese operativo, fue contactado por SinEmbargo en dos momentos. Desde la primera ocasión se le preguntó cuál fue la aportación electoral de Rubalcava a la coalición encabezada por Morena en la Ciudad de México. En esa primer vez respondió y al insistirle en una segunda oportunidad, prefirió no contestar.

“Operación Dragón”

La “Operación Dragón” es descrita a detalle por nueve miembros de la Comisión de Evaluación del Proceso 2024 de Morena en Benito Juárez en una denuncia que presentaron en abril ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) contra Ramírez Mendoza y Pliego Calva, debido a que con este plan de Rubalcava Suárez “se pierden los principios del partido”, pero además porque los resultados obtenidos “fueron los peores en la historia” de esa demarcación que el PAN controla desde 1997.

Esta Alcaldía, de hecho, es el bastión de un grupo político del PAN que encabeza el actual dirigente nacional Jorge Romero Herrera y al que pertenece el actual Alcalde Luis Mendoza y el exalcalde Santiago Taboada, todos ellos ligados en la trama del Cártel Inmobiliario en esa demarcación. Se presume que el plan de Adrián Rubalcava fue ofrecer al morenismo una estructura para conseguir más votos en un territorio dominado por la oposición.

Es en ese sentido, que un grupo de militantes denunció la implementación de la “Operación Dragón”, con la que dijeron “se pierden los principios del partido”, particularmente por tratarse de un mecanismo opaco que se alimentó, de acuerdo con la denuncia, con recursos de los que no se conoce la procedencia.

Pese a ello, casi un mes después, el 5 de mayo, la Comisión de Honestidad y Justicia —el órgano disciplinario de Morena— desechó el reclamo de los militantes morenistas al señalar que el recurso presentado por la presunta realización de actos constitutivos de delitos electorales y laborales se hizo sin anexar documento alguno y de forma contraria a como se requiere en el Estatuto de Morena y el Reglamento de esta Comisión. responsable’”.

En el documento firmado por los morenistas Luis Gerardo Corona Gayol, Carlos Murillo Benítez, Amalia Alcázar Hernández, Guillermo Aguirre Herrera, Jerónimo de Jesús García Barrera, Araceli Patiño Aguilera, América Patiño Aguilera, Nora Benavides Sosa y Jaime Gironés Victoria, de hecho, se detalla quiénes participaron en la presentación y ejecución del plan de Rubalcava Suárez.

“Para presentar la ‘Operación Dragón’ se realizó, el 14 de marzo de 2024, a las 16:00 horas, una reunión a puerta cerrada en la calle de Antonio Maura 143, col. Moderna, con la presencia de Tomás Pliego, Leticia Varela, Camila Martínez, Pablo Hernández, René Vivanco y toda la estructura de Morena en Benito Juárez”, consigna la denuncia.

En ese entonces, Pliego Calva se desempeñaba como delegado de Morena en funciones de presidente, hoy es Secretario de Atención Ciudadana en la Ciudad de México; Leticia Varela fue la candidata de la coalición Morena-Verde-PT a Alcaldesa de Benito Juárez; Camila Martínez fue candidata a Diputada local, actualmente es la Secretaria de Comunicación de Morena a nivel federal; el expriista René Vivanco era candidato a Diputado federal con el Partido Verde; y Pablo Hernández era candidato a Diputado local por el distrito 17.

Nora Benavides, militante de Morena y coordinadora operativa territorial, asistió a esta reunión en la que les quitaron los celulares para que Carlos Zarza, exfuncionario en la Alcaldía Cuajimalpa, les explicara cómo sería la estructura que seguirían para conseguir votos; en este primer encuentro no les hablaron sobre pagos en efectivo. “En esa fecha nos explicaron cómo iba a ser la estructura, no nos hablaron de gratificaciones ni nada de eso, sino que nosotros tenemos que conseguir esos simpatizantes, y esos a su vez otros simpatizantes”, narró en entrevista.

Después, el morenista Luis Gerardo Corona fue invitado por otros militantes a la reunión donde Adrián Rubalcava, aliado del oficialismo desde diciembre de 2023, presentó la iniciativa con la que prometió ganar la elección como lo hizo cuando compitió por dirigir Cuajimalpa.

La denuncia presentada ante la CNHJ señala lo siguiente: “Para implementar la ‘Operación Dragón’ se convocó nuevamente a otra reunión en la calle Libertad 80, colonia Niños Héroes de la demarcación Benito Juárez en la Ciudad de México, con la presencia de Adrián Rubalcava, Carlo Zarza, Leticia Varela, Camila Martinez, Pablo Hernández, René Vivanco, Sofía Vélez Reynoso, y Alfonso Flores Durón y Enciso, y en la que también estuvo presente el señor Roberto Torrens, miembro de la Comisión de Evaluación”.

Luis Gerardo recuerda que en ese encuentro también resguardaron desde el inicio sus celulares. “Adrián Rubalcaba nos dijo que él la primera vez que implementó este operativo, en Cuajimalpa, él tenía el 4 por ciento de intención de voto; ganó con este proyecto, con esta red. Eso fue lo que nos dijo ese día que estuve yo. Entonces, dije: ‘Pues es algo muy exitoso, pero al final de cuentas es una compra de votos’. Nos dijo que era una pirámide, una red de personas”.

Y ahondó: “Nos dijo que iba a haber una rifa de un vehículo al 'Jaguar' —como se nombró a un grupo de militantes que buscaría votos— que ganara en su seccional, que tuviera el 100 por ciento o el que más tuviera de votación en su sección, es el que iba a ganar un auto. El señor Rubalcava le dijo a Lety: ‘Lety Varela dirá qué carro va a dar’. Lety no contestó nada, yo me despedí, pasé por mi mi celular y me retiré. Ya no supe más, ya no quise participar más en esto de ‘Operación Dragón’, pero al final de cuentas en Benito Juárez fue un fracaso”.

La Operación consistiría en que 209 Coordinadores de Operación Territoriales asegurarían mil votos por sección dando un total de 209 mil votos y en otra vertiente esos Coordinadores utilizarían un esquema piramidal y formarían 209 nodos primarios y que fueron llamados "Águila".

Cada "Águila" convencería a 10 "Jaguar", formando un segundo nivel de 2 mil 90 nodos, quienes a su vez convencerían a 10 nodos llamados "Azteca" formando 20 mil 900 nodos en un tercer nivel. Y luego en un cuarto nivel, cada "Azteca" convencería a otros 10 nodos llamados "Fuego", dando un total de 209 mil nodos que se traducirían en votos.

“Los Coordinadores de Operación Territorial llamados ‘Aguila’, más 2 mil 90 ‘Jaguar’, más 20 mil 900 ‘Azteca’, más 209 mil ‘Fuego’ contarían con información y formación política, conocimiento del proyecto de la 4T, de quiénes eran los candidatos y su programa de Gobierno, lo que facilitaría tener argumentos suficientes para explicar, convencer a los vecinos de por qué habría que votar por Morena”, se lee en la denuncia.

Pero no fue así.

“Los resultados para Morena en Benito Juárez fueron los peores de la historia, ya que para la elección presidencial solo se ganó en 3 secciones de las 254 y para la Jefatura de Gobierno se ganó sólo en una. Los votos para la Alcaldesa fueron 72 mil 518, para Diputado federal fueron 75 mil 915, para Diputado distrito 17 fueron 52 mil 577, para Diputada distrito 18 fueron 56 mil 137 votos”, ahonda la queja.

No solo eso. Los denunciantes también describen otro tipo de irregularidades.

La promesa de esta Operación era pagar 3 mil pesos, en dos emisiones, a los "Jaguar" como apoyo: mil por asistir a un taller y mil por movilizarse el día de la elección. Los "Azteca", a su vez, recibirían mil pesos y a los "Fuego" se les prometió empleo y participar en la rifa de un auto, propuesta apoyada por la candidata a la Alcaldía Leticia Varela Martínez.

“Los pagos fueron hechos en efectivo y se desconoce de donde fue fondeado el recurso, si se entregó debidamente a los beneficiarios y en qué porcentaje se cumplieron los pagos, pero si se llevó a cabo la totalidad de lo proyectado, esto debió ser aproximadamente de 21 millones 527 mil pesos”.

No obstante, "los Coordinadores de Operación Territorial duplicaron cargos, tanto como estructura electoral así como integrantes "Águila", además no recibieron de la dirigencia estatal y delegacional de Morena información suficiente, clara, oportuna sobre dicha estrategia y por lo mismo no lograron las metas propuestas por la ‘Operación Dragón’, a pesar de contar con la estructura electoral y apoyos de Participación Ciudadana", establece la denuncia.

De igual forma el escrito establece que algunos de los integrantes de la “Operación Dragón” no recibieron el apoyo prometido, otros, los menos, recibieron de más.

